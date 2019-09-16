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Ülkem Partisi Genel Başkanı Doğan'ın Afyonkarahisar ziyareti

15 dakika önce

Ülkem Partisi Genel Başkanı Neşet Doğan, Afyonkarahisar İl Başkanlığı örgütüyle bir araya geldi.

Ülkem Partisi Genel Başkanı Doğan'ın Afyonkarahisar ziyareti, System.String[]

Ülkem Partisi Genel Başkanı Neşet Doğan, Afyonkarahisar İl Başkanlığı örgütüyle bir araya geldi.

Doğan, partisinin Dumlupınar Mahallesindeki binasında yeni İl Başkanı Kadir Uysal'ı ziyaret ederek yönetim kurulu üyeleriyle istişare toplantısı düzenledi.

Doğan, programda yaptığı konuşmada, "Ülkem Partisi 67 ilde teşkilatlanmasını tamamladı. İlk merkez ilçe seçimini de Kastamonu'da yaptık. En kısa zamanda, diğer illerdeki merkez ilçe seçimlerini de gerçekleştireceğiz. Sonrasında da partimizin büyük kongresini yapacağız." ifadelerini kulandı.

Afyonkarahisar'da yeni kurulan partisine ilk ziyaretinin büyük teveccüh gösterilmesinden memnuniyetini dile getiren Doğan, Uysal ve ekibine başarılar diledi.

Uysal da, Doğan'ın ziyaretlerinin teşkilatlarını onurlandırdığını belirterek, partisinin Türkiye'de yakın zamanda iktidar olacağını ifade etti.

Öte yandan Uysal, Doğan'a günün anısına plaket takdim etti.

Dumlupınar, Afyon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 02:46 Kaynak: AA
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