Ülkem Partisi Kayseri İl Başkanlığına Nuh Mehmet Yakuter atandı - Son Dakika

Ülkem Partisi Kayseri İl Başkanlığı'na Nuh Mehmet Yakuter'in atandığı bildirildi.
Partiden yapılan açıklamada, genel merkezin kararıyla Nuh Mehmet Yakuter'in, Ülkem Partisi İl Başkanlığına atandığı belirtildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Yakuter, "Kayseri'de yönetim ve teşkilatlanma çalışmalarına en kısa zamanda başlayacağız. Partimizin ilkeleri doğrultusunda şehrimizde çalışmalarımızı yürüteceğiz." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
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