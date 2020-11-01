Ülkem Partisi'nden "Kan ver Afyon" kampanyasına destek - Son Dakika

Ülkem Partisi Afyonkarahisar İl Başkanlığı, "Kan ver Afyon" kampanyasına destek verdi.

Partililer, Park Afyon AVM'nin önündeki Türk Kızılay Afyonkarahisar Kan Bağış Merkezine ait araca giderek kan bağışında bulundu.

İl Başkanı Kadir Uysal, kan bağışı sonrası yaptığı açıklamada, Türkiye Afyonkarahisarlılar Platformu tarafından düzenlenen ve valilik, belediye başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Afyonkarahisar Bölge Müdürlüğü ile Afyon Eğitim Vakfı'nın eş güdümünde gerçekleştirilen kampanyaya destek olmak istediklerini söyledi.

Bir ünite kanın 3 hastaya ulaştığını dile getiren Uysal, destekleri için partililerine teşekkür ederek herkesi kan bağışında bulunmaya davet etti.