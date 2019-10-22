"Ülkeme Enerji Katıyorum" Projesi eğitimi

Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Çarşamba Ziraat Odası tarafından, Çarşamba Karabahçe Güzelleştirme Derneği adına projelendirilen "Ülkeme Enerji Katıyorum" Projesi'nin eğitimi başladı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Süleyman Asma Toplantı Salonu'ndaki eğitim öncesi konuşma yapan İl Müdürü Osman Akman, Ziraat Odası ile birlikte İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün hibe desteklerinden üreticinin faydalanabilmesi adına hazırlanan projenin biyogaz üretimiyle ilgili olduğunu söyledi.

Hayvancılık yapan üreticilerin hayvan gübrelerini kendi arazilerinde kullandıklarına işaret eden Akman, şöyle devam etti:

"Hayvan gübrelerinden biyogaz üretilecek. Biyogaz üretimi basit bir şekilde yapılıyor, bunun için gübre çukuru olacak ve bu gübre çukurunun da üstü kapalı olacak. Üstü kapalı olan gübre çukurundan metan gazı çıkışı olacak ve bu gaz da ısıya dönüştürülebiliyor. Bizim projemizde bir sera yapacağız ve bu gazdan elde edeceğimiz ısıyı da bu seranın ısıtmasında kullanacağız. Bu sayede kışın bu seralarda biber, salatalık gibi ürünler yetiştirmeyi amaçlıyoruz. İnşallah Çarşambalı üreticilerimiz için güzel bir proje olacak."

Çarşamba Karabahçe Güzelleştirme Derneği Başkanı Mustafa Çakır ise projenin yapım aşamasında emeği geçenlere teşekkür ederek projenin Çarşambalı üreticiler ve Türkiye için örnek teşkil edebilecek bir proje olduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli ziraat mühendisleri tarafından biyogaz üretimi ve biyogaz ile yapılabilecekler konusunda eğitim verildi.

Bir hafta sürecek eğitimin ilk gününe Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir ve üreticiler katıldı.