Son Dakika Haberleri: Ülkemiz Kirli Şebekelerin Her Zaman Hedefinde"

Ülkemiz Kirli Şebekelerin Her Zaman Hedefinde"

52 dakika önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Ülkemiz kirli şebekelerin her zaman hedefinde maalesef. Yeni Zelanda'daki katliamı gerçekleştiren hainin ifadelerini gördünüz. Cumhurbaşkanımızın yanında her zamankinden daha fazla güçlü durmamız lazım." dedi.

Ülkemiz Kirli Şebekelerin Her Zaman Hedefinde
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Ülkemiz kirli şebekelerin her zaman hedefinde maalesef. Yeni Zelanda'daki katliamı gerçekleştiren hainin ifadelerini gördünüz. Cumhurbaşkanımızın yanında her zamankinden daha fazla güçlü durmamız lazım." dedi.

Kasapoğlu, Yozgat'ın Yerköy ilçesinde AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi ziyaretinde vatandaşlara hitap etti.

AK Parti'nin gençlerle alakalı çok ciddi yatırımlarının bulunduğunu aktaran Kasapoğlu, her şeyden önce gençlerin seçme ve seçilme yaşını indirdiklerini söyledi.

Yerköy'e gençlik merkezi yapılacağını aktaran Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"7 gün 24 saat hizmet veren gençlik merkezimizi sizlerin hizmetine sunacağız. Bu gençlik merkezinde kadınlarımıza, gençlerimize kültürden sanata kadar, teknolojiye, edebiyata kadar pek çok alanda hizmet sunacağız, içinde ikramlar olacak. Burada, zamanı israf etme değil, zamanı iyi kullanma yönünde güzel bir imkanımız olacak. Spor deyince sadece futbol akla gelmemeli, biz sporu birçok branştan müteşekkil addediyoruz. Yüzme de bunlardan bir tanesidir. Bakanlık olarak 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' adlı projemiz var. Kadın, erkek, genç, yaşlı, engelli engelsiz demeden herkese yüzmeyi öğretmeyi hedefliyoruz. Herkesin bu imkanlardan faydalanmasını hedefliyoruz. 'Kadınlar spora önem verirse tüm aile önem verir' diye düşünüyoruz."

Yerköy'e semt tipi butik yüzme havuzunun da müjdesini veren Kasapoğlu, bu sayede Yerköy'den yüzme şampiyonlarının çıkacağını ifade etti.

Bakan Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Ülkemiz kirli şebekelerin her zaman hedefinde maalesef. Yeni Zelanda'daki katliamı gerçekleştiren hainin ifadelerini gördünüz. Cumhurbaşkanımızın yanında her zamankinden daha fazla güçlü durmamız lazım. Özellikle bu süreç, bunu gerektiriyor. 31 Mart'ta sizlerin destekleriyle dünyadaki kirli şebekeler ve Türkiye'de iş birliği yapan o odaklara en güzel cevabı Yerköy'den alacağız. Asil milletimiz her zaman onurlu davanın yanında durdu."

Kasapoğlu'na, Yerköy'de AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ ve partililer eşlik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 07:30 Kaynak: AA

Spor
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