Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, "Her ziyaretimizde vatandaşlarımıza 31 Mart yerel seçimlerinin önemini, ülkemiz üzerinde dönen olayları anlatıyoruz.

AK Parti İl Seçim Koordinasyon Merkezinden yapılan açıklamaya göre Nebati, yerel seçim çalışmaları kapsamında geldiği Şanlıurfa'da, AK Parti MKYK üyesi Vildan Polat ve İl Başkanı Bahattin Yıldız ile Haşimiye Meydanı'nda esnafı ziyaret ederek belediye başkan adayları için destek istedi.



Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Nebati, esnafın sorunlarını dinleyip yürütülecek çalışmalar hakkında bilgi verdi.



Nebati, burada yaptığı açıklamada, "Memleket işi, gönül işi" diyerek AK Parti'ye ve AK Parti adaylarına destek arayışlarını sürdürdüklerini belirterek, şunları kaydetti:



"Her ziyaretimizde vatandaşlarımıza 31 Mart yerel seçimlerinin önemini, ülkemiz üzerinde dönen olayları anlatıyoruz. Varsa vatandaşlarımızın sorunları ve taleplerini dinliyoruz. Yapılması gerekenleri not alıyoruz ve elimizden gelen desteği esirgemiyoruz. Şimdi de tevazu, samimiyet, gayret ile Haşimiye Meydanı'nda esnafımızı ve hemşehrilerimizi ziyaret edip gönül belediyeciliği için destek istedik. Şanlıurfa Kent Konseyini ziyaret ederek bilgi alışverişinde bulunduk. Şanlıurfa'nın sorunlarını istişare ederek yapacağımız hizmetleri anlattık."



AK Parti İl Başkanı Yıldız, yerel seçimlerden de zaferle ayrılacaklarına inandığını vurgulayarak, memleketi Şanlıurfa'ya gelerek kendilerine destekte bulunan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nebati ve milletvekillerine teşekkür etti.

