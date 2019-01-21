Ülkemiz Üzerindeki Oyunları Boşa Çıkardık"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, "Son birkaç yılda terör örgütleri aracılığıyla ülkemiz üzerinde oynanan oyunları boşa çıkardık.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, "Son birkaç yılda terör örgütleri aracılığıyla ülkemiz üzerinde oynanan oyunları boşa çıkardık." dedi.



Erzurum Özyurt Dolunay Derneğini ziyaret eden Özhaseki, dedesinin Erzurum'da askerlik yaptığı sırada şehit olduğunu belirtti.



Özhaseki, "Bu millet ülkemizde rahat yaşayabiliyorsa şehitlerimizin sayesindedir." ifadesini kullandı.



Cumhur İttifakı'nın Türkiye'nin beka sorunu yaşadığı bir dönemde zaruret olarak ortaya çıktığını bildiren Özhaseki, şöyle devam etti:



"PKK'ya destek verip, dağlarda yavrularımıza kurşun sıktırıp, kardeşliğimizi dinamitlemeye çalıştılar. FETÖ, alt gelir grubuna sahip insanlarımızın çocuklarını ellerinden aldı. Zenginlerin de paralarını alıp Türkiye'de bir hakimiyet kurmak istediler. Bunların da gerçek yüzünü 15 Temmuz'da gördük. Bütün bu oyunları görüp bu milleti seven, bu millete aşık kişilerin elbette bir araya gelmesi lazımdı."



Özhaseki, ideolojik yaklaşıma sahip olmadıklarını, seçilmesi halinde 5 yıl boyunca hizmette ayrım bulunmayacağını söyledi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Ünlü Prof. Dr. Üstün Dökmen'in Kurduğu Eğitim Akademisinde Şiddet Skandalı

Suriye'de ABD ve YPG'nin Ortak Devriyesine Saldırı Düzenlendi

Anket Şirketlerinden Sonra Google da Yerel Seçim Sonuçlarıyla İlgili Tahminde Bulundu

Daniil Medvedev'i Deviren Novak Djokovic Avustralya Açık'ta Çeyrek Finalde