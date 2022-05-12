Ülkemizde 12 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı! Vefat sayılarındaki düşüş umut veriyor - Son Dakika
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Ülkemizde 12 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı! Vefat sayılarındaki düşüş umut veriyor

12.05.2022 21:58

Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. 12 Mayıs 2022 tarihli güncel tabloya göre 135 bin 738 test yapıldı, bin 778 kişi hastalığa yakalandı. 8 vatandaşımız ise yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine ilişkin detayları paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 135 bin 738 koronavirüs testi yapıldı, bin 778 kişinin testi pozitif çıktı, 8 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise bin 816 oldu.

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 85,46'DA KALDI

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 93,17 oldu. 2. doz ortalaması ise yüzde 85,46 olarak belirlendi. Öte yandan Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı ise 147 milyon 606 bin 278 doza yükseldi.

12 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı! Vefat sayılarındaki düşüş sevindiriyor

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 53 MİLYON 47 BİN 991 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 57 milyon 828 bin 630 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 53 milyon 46 bin 296 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 27 milyon 770 bin 817 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYILARI DAHA DÜŞÜKTÜ

11 Mayıs'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; bin 670 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 9 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan bin 711 hasta taburcu olurken bugün 129 bin 362 test yapıldı.

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Son Dakika Güncel Ülkemizde 12 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı! Vefat sayılarındaki düşüş umut veriyor - Son Dakika


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