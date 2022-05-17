'Ülkemizde 5 milyon 506 bin 304 yabancı bulunmakta'

İÇİŞLERİ Bakanlığı'na bağlı Göç İdaresi Başkanlığı Uyum ve İletişim Genel Müdürü Gökçe Ok, "Ülkemizde, ikamet izinli, uluslararası koruma, geçici koruma kapsamında olmak üzere 5 milyon 506 bin 304 yabancı bulunmakta" dedi.

Göç İdaresi Başkanlığı Uyum ve İletişim Genel Müdürü Ok, yabancılara yönelik yürütülen uyum çalışmaları hakkında bilgilendirme toplantısı düzenledi. Ok, Türkiye'deki yabancı sayısına ilişkin, "Ülkemizde halihazırda 1 milyon 422 bin 635 ikamet izinli, 320 bin 458 uluslararası koruma kapsamında, 3 milyon 763 bin 211'i de geçici koruma kapsamında olmak üzere 5 milyon 506 bin 304 yabancı bulunmakta. 2018 yılında Göç Kurulu'nca kabul edilen 'Türkiye'nin Uyum Strateji Belgesi ve Ulusal Eylem Planı' çerçevesinde uyum ve iletişim faaliyetlerini yürütmekteyiz. Bugüne kadar da yabancılar dahil 23 milyon 249 bin 558 kişiye uyum ve iletişim faaliyetleri kapsamında eriştik. Türkiye'de yasal olarak bulunan yabancılar özelinde eğitim, sağlık, sosyal yardımlar gibi konularda yapılacak çalışmaların planlanması, göçmenlere yönelik toplumsal kabul düzeyinin güçlendirilmesi, yerel düzeyde iş birliği faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, göçmenlerin istihdamlarına yönelik analiz ve planlama yapılması, yabancıların din hizmetlerinden faydalanmaları için gerekli altyapının oluşturulması gibi faaliyetleri kapsayan 'Türkiye'nin Uyum Strateji Belgesi ve Ulusal Eylem Planı', 20 Şubat 2018 tarihli 'Göç Kurulu'nda kabul edilmiştir. Düzenli aralıklarla izleme ve değerlendirilmesi yapılan belgeyle ülkemizin uyum faaliyetlerinin etkin ve koordineli şekilde yürütülmesi sağlanmakta" diye konuştu.

'1 MİLYON KİŞİYE ULAŞILMASI HEDEFLENMEKTE'Gökçe Ok, Sosyal Uyum ve Yaşam Eğitim Programı'ndan (SUYE) da bahsederek, "Türkçe dil eğitimleri Suriyeliler başta olmak üzere ülkemizde yasal kalış hakkına sahip tüm yetişkin yabancıların ülkemizde bulundukları süre zarfında sosyal, ekonomik ve kültürel hayata uyumlarının kolaylaştırılması amacıyla 'Türkiye'nin kültürel yapısı, gelenek ve görenekler, genel ahlak ve toplumsal yaşam kuralları, sosyal yaşam kuralları, hak ve yükümlülükler, sosyal hayata ilişkin bilgilendirme, eğitim ve sağlık imkanları, hukuki konular ve geçim kaynaklarına erişim' konularında halk eğitim merkezleri ve okullarda, esnek bir modelle SUYE başlatılmıştır. 2019 yılında başlatılan SUYE kapsamında bugüne kadar 145 farklı uyruktan 502 bin 785 kişiye eğitim verildi. 2022 yılı sonuna kadar 1 milyon kişiye ulaşılması hedeflenmekte. Yabancıların mahalle kültürüne ait bilgilendirilmesi ve arasındaki sosyal uyumlarının artırılması için ülke genelinde mahalle bazında buluşmalar yapılmakta olup muhtarlarımızla düzenli olarak istişari nitelikte bir araya gelinmekte" dedi. 'YİMER 157 ARACILIĞIYLA 14 BİN 142 KİŞİNİN HAYATI KURTARILDI'Ardından Yabancılar İletişim Merkezi'nin (YİMER) faaliyetlerini anlatan Ok, "Yabancıların vize, ikamet izni, uluslararası koruma, geçici koruma gibi konularda sordukları tüm sorulara yanıt bulabilecekleri bir çağrı merkezi olan 'YİMER 157' insan ticareti mağdurlarının tespitine ve göçmen kaçakçılığı mağduru yabancıların denizde kurtarılma operasyonlarına yönelik de ihbar ve yardım hattı olarak Türkçe, İngilizce, Arapça, Farsça, Rusça, Almanca ve Peştuca gibi 10 dilde 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet vererek rehberlik-yönlendirme yapmaya ve hayat kurtarmaya devam etmektedir. Bugüne kadar YİMER 157'ye gelen çağrı sayısı 14 milyon 90 bin 657'dir. YİMER 157 aracılığı ile 639 ihbarda ise 14 bin 142 kişinin hayatı da kurtarıldı. Yabancıların hak ve hizmetlere erişimleri konusunda ihtiyaç duyduğu bilgilendirme ve yönlendirme hizmetlerinin yüz yüze ve çift yönlü iletişimle en etkili şekilde gerçekleştirilmesi için yabancıların yoğun olarak ikamet ettiği 15 ilde 'Göç Danışma Merkezleri' kurulmuştur. Bu merkezlerle 2018'den bugüne toplam 2 milyon 286 bin 093 kişiye hizmet verildi" diye konuştu.

Gökçe Ok'un bilgilendirmelerinin ardından yasal kalış hakkına sahip tüm yetişkin yabancılara haftada 8 saat Türkçe eğitim verilen SUYE ve 10 dilde 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet verilen YİMER ziyaret edildi.