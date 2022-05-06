Ülkemizde 6 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 7 kişi hayatını kaybetti, bin 743 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika
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Ülkemizde 6 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 7 kişi hayatını kaybetti, bin 743 yeni vaka tespit edildi

06.05.2022 22:24

Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları düne göre yükseldi. 6 Mayıs'ta belirlenen 24 saatlik verilere göre bin 743 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 11 olarak belirlendi. Diğer taraftan iyileşen hasta sayısı 2 bin 782 olurken toplam 135 bin 316 PCR testi yapıldı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 6 Mayıs'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre, bin 743 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 7 oldu. Bir günde toplam 135 bin 316 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 2 bin 239 olarak kaydedildi.

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 85,45 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,45 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 93,16 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 147 milyon 536 bin 47'e yükseldi.

Türkiye'de 6 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 7 kişi vefat etti, bin 743 yeni vaka tespit edildi

2 DOZ AŞILAMADA İLK SIRADA OSMANİYE VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 89,4 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye'yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 62,7 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

DÜNKÜ VAKA SAYISI BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 11 kişi hayatını kaybederken bin 253 de yeni vaka tespit edilmişti.

Ülkemizde 6 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 7 kişi hayatını kaybetti, bin 743 yeni vaka tespit edildi
Ülkemizde 6 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 7 kişi hayatını kaybetti, bin 743 yeni vaka tespit edildi
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Son 24 saatte korona virüsten 11 kişi hayatını kaybetti Son 24 saatte korona virüsten 11 kişi hayatını kaybetti Son 24 saatte korona virüsten 7 kişi hayatını kaybetti Son 24 saatte korona virüsten 7 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, Osmaniye, Türkiye, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ülkemizde 6 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 7 kişi hayatını kaybetti, bin 743 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika


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