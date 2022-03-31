Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 56 kişi hayatını kaybetti, 14 bin 336 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 31 Mart'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 14 bin 336 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 56 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 16 bin 435 hasta taburcu olurken bugün 272 bin 196 test yapıldı.

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 85,35 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 93,09 oldu. 2. doz ortalaması ise yüzde 85,35 olarak belirlendi. Öte yandan Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı ise 146 milyon 995 bin 383 doza yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 52 MİLYON 977 BİN 660 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 57 milyon 781 bin 315 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 52 milyon 977 bin 660 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 27 milyon 634 bin 47 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 14 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 53 kişi hayatını kaybederken 14 bin 993 da yeni vaka tespit edilmişti.