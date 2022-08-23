Citroen C3, 2002 yılından bu yana otomotiv sektöründe önemli işlere imza attı. Günümüzde üçüncü nesli üretilen otomobil, döviz kurunda yaşanan dalgalanmaların ardından ciddi fiyat artışları yaşadı. Bu nedenle ülkemiz özelinde uygun fiyat konseptini kaybetti. Peki Citroen C3 2022 model yılı fiyatları ne durumda?
Peugeot 208, 2022 fiyat listesi
Citroen C3 özellikleri ve 2022 fiyat listesi
Citroen C3, ülkemizde iki motorla satışta. İki seçenek de 1.2 PureTech, yani aynı motor hacmiyle sürücü karşısına çıkıyor. Ancak beygir, tork, yakıt tüketimi ve şanzıman gibi konularda birbirinden ayrılıyor. İlk motorda 83 HP beygir ve 118 Nm tork mevcut. 5 ileri manuel şanzımanla gelen motorun ortalama yakıt tüketimi 4,2 litre.
İkinci seçenek, 100 HP güç ve 205 Nm tork üretebiliyor. 6 ileri otomatik şanzımana sahip motorun karma yakıt tüketimi ise 4,8 litre. Aynı zamanda iki motorun da benzinli olduğunu belirtelim.
Otomobil; Feel, Feel Bold ve Shine olmak üzere üç donanım paketiyle geliyor. Giriş seviyesi Feel paketinde Şerit İhlal Uyarı, Hız Limit Panoları Okuma, Sürücü Yorgunluk Uyarı, Hız Sabitleyici ve Hız Sınırlayıcı gibi güvenlik özellikleri bulunuyor. En üst Shine paketinde ise bunlara ek olarak Aktif Güvenlik Fren, Sürücü Dikkat Uyarı, Çarpışma Riski Uyarısı ve Akıllı Far Asistanı gibi donanımlar ekleniyor.
Citroen C3, 2022 fiyat listesi
83 HP – 5 İleri ManuelFeel2022474.000 TL461.000 TL1.2 PureTech 110 HP – EAT6Feel Bold Shine Business Shine2022 2022 2022538.000 TL 550.000 TL 570.000 TL525.000 TL 537.000 TL 557.000 TL Citroen C3, opsiyon fiyat listesi Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma Isıtmalı Ön KoltuklarShine Business3.500 TL 5.500 TL 1.500 TLMetalik Boya Özel Metalik Boya (İksir Kırmızı)Tümü1.920 TL 2.100 TL Peki siz bu Citroen C3 modelinin fiyat listesini nasıl buldunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın. Son Dakika › Teknoloji › Fiyatlar tavan yaptı: Citroen C3, 2022 fiyat listesi - Son Dakika
VersiyonlarDonanımModel YılıTavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı (TL)Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı (TL)1.2 PureTech
OpsiyonlarDonanım SeviyesiTavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı (TL)Çift Renk TavanFeel/ Feel Bold3.200 TLTavan DekoruFeel Bold1.440 TLGeri Görüş Kamerası + Navigasyon
Son Dakika
83 HP – 5 İleri ManuelFeel2022474.000 TL461.000 TL1.2 PureTech
110 HP – EAT6Feel Bold
Shine Business
Shine2022
2022
2022538.000 TL
550.000 TL
570.000 TL525.000 TL
537.000 TL
557.000 TL
Citroen C3, opsiyon fiyat listesi
Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma
Isıtmalı Ön KoltuklarShine Business3.500 TL
5.500 TL
1.500 TLMetalik Boya
Özel Metalik Boya (İksir Kırmızı)Tümü1.920 TL
2.100 TL
Peki siz bu Citroen C3 modelinin fiyat listesini nasıl buldunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.
Son Dakika › Teknoloji › Fiyatlar tavan yaptı: Citroen C3, 2022 fiyat listesi - Son Dakika