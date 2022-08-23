Fiyatlar tavan yaptı: Citroen C3, 2022 fiyat listesi

Citroen C3, 2002 yılından bu yana otomotiv sektöründe önemli işlere imza attı. Günümüzde üçüncü nesli üretilen otomobil, döviz kurunda yaşanan dalgalanmaların ardından ciddi fiyat artışları yaşadı. Bu nedenle ülkemiz özelinde uygun fiyat konseptini kaybetti. Peki Citroen C3 2022 model yılı fiyatları ne durumda?

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Citroen C3 özellikleri ve 2022 fiyat listesi

Citroen C3, ülkemizde iki motorla satışta. İki seçenek de 1.2 PureTech, yani aynı motor hacmiyle sürücü karşısına çıkıyor. Ancak beygir, tork, yakıt tüketimi ve şanzıman gibi konularda birbirinden ayrılıyor. İlk motorda 83 HP beygir ve 118 Nm tork mevcut. 5 ileri manuel şanzımanla gelen motorun ortalama yakıt tüketimi 4,2 litre.

İkinci seçenek, 100 HP güç ve 205 Nm tork üretebiliyor. 6 ileri otomatik şanzımana sahip motorun karma yakıt tüketimi ise 4,8 litre. Aynı zamanda iki motorun da benzinli olduğunu belirtelim.

Otomobil; Feel, Feel Bold ve Shine olmak üzere üç donanım paketiyle geliyor. Giriş seviyesi Feel paketinde Şerit İhlal Uyarı, Hız Limit Panoları Okuma, Sürücü Yorgunluk Uyarı, Hız Sabitleyici ve Hız Sınırlayıcı gibi güvenlik özellikleri bulunuyor. En üst Shine paketinde ise bunlara ek olarak Aktif Güvenlik Fren, Sürücü Dikkat Uyarı, Çarpışma Riski Uyarısı ve Akıllı Far Asistanı gibi donanımlar ekleniyor.

Citroen C3, 2022 fiyat listesi