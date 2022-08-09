Xiaomi'den bir modele daha MIUI 13 güncellemesi! - Son Dakika
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Xiaomi'den bir modele daha MIUI 13 güncellemesi!

09.08.2022 11:02
Xiaomi'den bir modele daha MIUI 13 güncellemesi!

Ülkemizde de satışı bulunan POCO X2 modeli çok yakında MIUI 13 güncellemesi alacak. Peki sürüm ne zaman yayınlanacak?

Xiaomi, güncelleme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Şirket, Android 13'ün kararlı sürümünün yaklaşması üzerine eski sürümlerin dağıtımına hız verdi. Bu bağlamda günden güne yeni bir model ilgili sürümleri alıyor. Son olarak ülkemizde de satışı bulunan bir POCO modeli MIUI 13 güncellemesi alıyor.

POCO X2 MIUI 13 güncellemesi alıyor

POCO X2, kutudan Android 10 tabanlı MIUI 11 ile çıktı. Akıllı telefon bugüne dek 1 Android ve 2 MIUI güncellemesi aldı. Görünüşe göre önümüzdeki günlerden itibaren Android 12 tabanlı MIUI 13 sürümünü de almaya başlayacak.

Xiaomi'den bir modele daha MIUI 13 güncellemesi!

POCO X2'nin güncellemeyi alacağı tarih ise henüz belli değil. Ancak raporlara göre sürüm en geç ağustos sonunda yayınlanacak. Aynı zamanda yapı numarası V13.0.3.0.SGHINXM olacak. Son olarak ilk etapta mi Pilot kullanıcıları için geleceği ve herhangi bir sorun çıkmaması durumunda ise genel kullanıma açılacağını belirtelim.

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Şu ana kadar MIUI 13 aldığı ve alacağı bilinen tüm cihazlar:

Redmi K40 Gaming Edition

Redmi K30 S Ultra

Redmi-Note 10 Pro 5G

Xiaomi CVI

Xiaomi mi 10/Mi 10 Pro/Mi 10S

Xiaomi-Mi 11 i/ mi 11 Lite/ mi 11 Lite 5G

Xiaomi mi 11X/Mi 11X Pro

Xiaomi mi 10T/Mi 10T Pro

Redmi K30 4G/K30 5G/K30i 5G/K30 Pro/K30 Zoom/K30 5G Speed Edition

Xiaomi mi 11T/Mi 11T Pro

POCO F2 Pro

POCO F3/ F3 GT

POCO X3 Pro/X3 GT

Xiaomi'den bir modele daha MIUI 13 güncellemesi!

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Xiaomi mi 10 Lite/ mi 10 Lite Zoom/ mi 10i/ mi 10T Lite

Xiaomi- Pad 5/Pad 5 Pro/Pad 5 Pro 5G

Redmi 10/10 Prime

Redmi Note 10/ Note 10S/ Note 10 5G (bugün aldı)

Redmi-Note 10T

Redmi Note 11/ Note 11T/ Note 11 JE (Japan)/ Note 11 Pro/ Note 11 Pro + (China)

POCO M4 Pro 5G

POCO X2

Redmi K30 Ultra

Redmi K20/K20 Pro/K20 Pro Premium Edition

Xiaomi mi 9/ mi 9 SE/ mi 9 Lite/ mi 9 Pro 5G

Xiaomi mi 9T/ mi 9T Pro

Xiaomi-Mi CC 9/Mi CC 9 Pro

Xiaomi mi Note 10/ mi Note Pro/ mi Note 10 Lite

Redmi Note 8 2021

Redmi-Note 9 4G/Note 9 5G/Note 9 Pro/Note 9 Pro Max

Redmi-Note 9T 5G

Redmi Note 9S

Redmi-Note 10 Pro/Note 10 Pro Max

Redmi 9 A/9AT/9i/9A Sport/9i Sport/9C/9C NFC

Redmi 9/9 Activ/ 9 Prime

Redmi-10X 4G

Redmi 9T

Redmi 9 Power

Redmi-10X 5G/10X Pro

Redmi Note 8/ Note 8?/ Note 8 Pro

Redmi Note 9

POCO X3/ X3 NFC

POCO M3/M3 Pro

POCO M2/M2 Pro/M2 Reloaded

POCO C3

POCO C31

Xiaomi MIX FOLD

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Kaynak: Shiftdelete

Xiaomi, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Xiaomi'den bir modele daha MIUI 13 güncellemesi! - Son Dakika

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