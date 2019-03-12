Ülkemizde Doğal Gaz Kullanan Nüfus 50 Milyona Ulaştı"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Ülkemizde doğal gaz kullanan nüfus 50 milyona ulaştı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Ülkemizde doğal gaz kullanan nüfus 50 milyona ulaştı. 7-8 milyon da kapısına götürdüğümüz halde kullanmayan vatandaşımız var. Onlar da kısa süre içinde doğal gaza kavuşmuş olacaklar." dedi.



Dönmez, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde AK Parti seçim bürosunu ziyaretinde yaptığı konuşmada, Anadolu'nun muhtelif yerlerinde 5 bin megavatlık, linyit kömürüne dayalı yeni termik santral projesi planladıklarını söyledi.



Bunlardan bir ya da ikisinin de Afşin-Elbistan bölgesinde olacağını ifade eden Dönmez, burada elektrik ve kömür üretimi ile istihdamı artıracaklarını belirtti.



Güçlü Türkiye için bağımsız enerjiye sahip olunması gerektiğini anlatan Dönmez, şunları söyledi:



"Şimdi biz aramalarımızı ve araştırmalarımızı artırdık. Hem karada hem de denizde. Bir gemimiz Antalya açıklarında sondajına devam ediyor. Kısa süre içinde netice alacağız. İnşallah buluruz. Bazıları bize, 'Niye arıyorsunuz?' diyorlar. Bu milletvekilimizin Meclisteki soru önergesi Yunanistan'daki gazetelerde manşet oldu. Bu beni çok üzdü. Bilmiyorum o milletvekili bu duruma üzüldü mü? Bu işin doğasında var, arayanlar bulur. Biz buluncaya kadar da aramaya kararlıyız. Başkası buldu, biz de bulacağız. Sadece denizde değil karada da aramalarımızı çoğalttık. Trakya'da yeni bir keşif yaptık. Yaklaşık 3 milyar metreküplük bir keşif. Ekonomik karşılığı 5 milyar lira. 300 bin haneli bir şehrin 10 yıl süreyle doğal gaz ihtiyacını karşılayacak bir kaynak bulduk. Yetmez ama kovayı kaşıkla da olsa kepçeyle de olsa doldurmak zorundayız. Çünkü bu konuda milyar dolarlarımızı yurt dışına harcıyoruz."



Dönmez, doğal gazdan elektrik ürettiklerini belirterek, "Buralardaki rezervleri sonuna kadar kullanmış olsak doğal gaza daha az para ödeyeceğiz. Onun için de linyit rezervlerini sonuna kadar kullanmaya kararlıyız." ifadesini kullandı.



EÜAŞ'ın Afşin-Elbistan B Santrali'ndeki tesislerine giderek sendika yöneticileri ve işçi temsilcileriyle detaylı görüşmeler yaptıklarını dile getiren Dönmez, talepleri aldıklarını, süratle meseleyi çözüme kavuşturmak için talimat verdiğini, işçileri mağdur etmeyecek bir formül bulmak için çalışma başlattıklarını belirtti.



"5 bin yeni istihdam"



Bakan Dönmez, Çöllolar Kömür Havzası'nda önceki yıllarda meydana gelen kazayı hatırlatarak, yaşamını yitiren işçilere Allah'tan rahmet diledi.



Kazadan sonra sahanın mahkeme kararlarıyla kapatıldığını anımsatan Dönmez, şöyle devam etti:



"Şimdi konu son çıkan yasayla birlikte tekrar önümüze geldi. Firmanın EÜAŞ'a yazılı müracaatı var. Tasfiye sürecini tamamladıktan sonra Çöllolar'ı da tekrar inşallah işletmeye açacağız. O bölgede yine C sektöründe yaklaşık bin 800 megavatlık bir termik santrali planlıyoruz. İhale hazırlıklarına başladık. Onu da devreye aldığımızda bu havzada zaten 5 bin çalışanımız var. Belki 5 bin kişi daha Çöllolar'da ve yeni termik santral projesinde istihdam edilme imkanına da kavuşmuş olacak. Dün birçok şey hayaldi, bugün gerçek oldu."



Dönmez, gece gündüz çalışarak 81 ilin tamamına doğal gaz götürdüklerini belirterek, "Ülkemizde doğal gaz kullanan nüfus 50 milyona ulaştı. 7-8 milyon da kapısına götürdüğümüz halde kullanmayan vatandaşımız var. Onlar da kısa süre içinde doğal gaza kavuşmuş olacaklar. Bu kadar büyük il ve ilçe merkezine doğalgaz götüren dünyada ülke sayısı çok az. Avrupa ile kıyasladık, bu kadar büyüklükte, bu kadar doğal gaz yaygınlığı olan ülke sayısı bir elin birkaç parmağını geçmiyor." diye konuştu.



Bakan Dönmez, Cumhur İttifakı'nın AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hayrettin Güngör ve Elbistan Belediye Başkan Adayı Mehmet Gürbüz'e destek istedi.

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