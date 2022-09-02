Ford Focus, 1998 yılında tanıtıldığı günden beri popülerliğiyle birlikte satış sayılarını da artırmayı başardı. İlk önce Avrupa'da satışa başlayan model, aynı yıllarda ülkemizdeki otomobil pazarına da giriş yaptı. 2008 yılında geçirdiği makyaj 2005'teki kasa değişimi kadar çok ses getirmedi. Ancak şu anki tasarımının temellerinin atıldığı 2013 yılındaki kasası Ford'un ülkemizde ve dünyadaki en çok satan modeli olmayı başardı.
İlk nesilde karşımıza çıkan 5 kapılı hatchback, 4 kapılı sedan, 3 kapılı hatchback ve 5 kapılı station wagon gövde tipleri hala pek çok kişi için efsane niteliği taşıyor. Günümüzdeyse Ford, geleceğe ve elektrikli otomobillere yaptığı yatırımlarla ön plana çıkıyor. Ancak bir yandan da içten yanmalı motorlu Focus sedan modelinin yanı sıra hatchback ve RS modelleriyle de otomobili farklı segmentlerde pazarlamaya devam ediyor.
Yeni kasa Ford Focus ile hangi özellikleri sunuyor?
Ford, Focus modelinde Trend paketinin yeni kasada kaldırılmasının ardından şu an için Trend X, Titanium ve ST-Line modellerinin satışına devam ediyor. Gövde tipi olarak da 4 kapı, 5 kapı ve station wagon seçenekleri sunuluyor. Motor bloğuna baktığımızda bizleri 1.5L Ti-VCT 123 HP, 1.5L EcoBlue 120 HP ve 1.0 EcoBlue 120 HP seçenekleri karşılıyor
Focus'un şu anda satışı devam eden tüm modelleri Euro 6.2 emisyon standardını destekliyor. Yurt dışında bulunan hibrit ve diğer elektrikli motor seçenekleriyse henüz ülkemizde bulunmuyor. Şimdilik sadece dizel ve benzinli seçenekleri ile satışı devam ediyor. Tabii dileyen satın alım sırasında opsiyon paketleri arasından fabrikasyon LPG kitlerini de seçebilir.
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Ford Focus güncel fiyat listesi
Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın! Son Dakika › Teknoloji › Ford Focus güncel fiyat listesi – Eylül 2022 - Son Dakika
Model Yılı Donanım Seviyesi Gövde Motor Şanzıman Yakıt Emisyon T. Edilen Anahtar Teslim Fiyatı 2022Trend XSedan1.5L Ti-VCT 123PS6 İleri ManuelBenzinEuro 6.2716 bin 800 TL2022Trend XSedan1.5L Ti-VCT 123PS6 İleri OtomatikBenzinEuro 6.2757 bin 200 TL2022Trend XHatchback1.5L Ti-VCT 123PS6 İleri ManuelBenzinEuro 6.2727 bin 500 TL2022Trend XHatchback1.5L Ti-VCT 123PS6 İleri OtomatikBenzinEuro 6.2768 bin TL2022TitaniumSedan1.5L Ti-VCT 123PS6 İleri OtomatikBenzinEuro 6.2797 bin 700 TL2022Trend XSedan1.5L EcoBlue 120PS8 İleri OtomatikDizelEuro 6.2824 bin 600 TL2022Trend XHatchback1.5L EcoBlue 120PS8 İleri OtomatikDizelEuro 6.2839 bin 500 TL2022Trend XStation Wagon1.5L EcoBlue 120PS8 İleri OtomatikDizelEuro 6.2866 bin 400 TL2022TitaniumSedan1.5L EcoBlue 120PS8 İleri OtomatikDizelEuro 6.2878 bin 600 TL2022TitaniumHatchback1.5L EcoBlue 120PS8 İleri OtomatikDizelEuro 6.2905 bin 500 TL2022TitaniumStation Wagon1.5L EcoBlue 120PS8 İleri OtomatikDizelEuro 6.2932 bin 500 TL2022ActiveHatchback1.5L EcoBlue 120PS8 İleri OtomatikDizelEuro 6.2905 bin 500 TL2022ActiveStation Wagon1.5L EcoBlue 120PS8 İleri OtomatikDizelEuro 6.2919 bin TL2022ST-LineHatchback1.5L EcoBlue 120PS8 İleri OtomatikDizelEuro 6.2932 bin 500 TL2022TitaniumHatchback1.0L mHEV EcoBoost 125PS7 İleri OtomatikBenzin/HibritEuro 6.2904 bin 900 TL2022TitaniumStation Wagon1.0L mHEV EcoBoost 125PS7 İleri OtomatikBenzin/HibritEuro 6.2931 bin 900 TL2022ActiveHatchback1.0L mHEV EcoBoost 125PS7 İleri OtomatikBenzin/HibritEuro 6.2904 bin 900 TL2022ActiveStation Wagon1.0L mHEV EcoBoost 125PS7 İleri OtomatikBenzin/HibritEuro 6.2918 bin 400 TL2022ST-LineHatchback1.0L mHEV EcoBoost 125PS7 İleri OtomatikBenzin/HibritEuro 6.2911 bin 700 TL
OpsiyonDonanım SeviyesiMotorGövdeT. Edilen Anahtar Teslim FiyatıMetalik BoyaTrend X|Titanium|Active|ST-Line1.5L Ti-VCT 123PS|1.5L EcoBlue 120PS|1.0L mHEV EcoBoost 125PSSedan|Hatchback|Station Wagon10 bin 300 TLÖzel Renk (Manyetik Gri, Fantastik Kırmızı)Trend X|Titanium|Active|ST-Line1.5L Ti-VCT 123PS|1.5L EcoBlue 120PS|1.0L mHEV EcoBoost 125PSSedan|Hatchback|Station Wagon20 bin 300 TLFord Co-Pilot 360Titanium|Active|ST-Line1.5L Ti-VCT 123PS|1.5L EcoBlue 120PS|1.0L mHEV EcoBoost 125PSSedan|Hatchback|Station Wagon32 bin 400 TLPark PaketiTitanium|Active|ST-Line1.5L Ti-VCT 123PS|1.5L EcoBlue 120PS|1.0L mHEV EcoBoost 125PSSedan|Hatchback|Station Wagon18 bin 900 TLAçılabilir Panoramik Cam TavanTitanium|Active|ST-Line1.5L Ti-VCT 123PS|1.5L EcoBlue 120PS|1.0L mHEV EcoBoost 125PSSedan|Hatchback|Station Wagon28 bin 600 TLKış PaketiTitanium|Active|ST-Line1.5L Ti-VCT 123PS|1.5L EcoBlue 120PS|1.0L mHEV EcoBoost 125PSSedan|Hatchback|Station Wagon9 bin 500 TLKonfor Paket (4&5 Kapı)Titanium|Active|ST-Line1.5L Ti-VCT 123PS|1.5L EcoBlue 120PS|1.0L mHEV EcoBoost 125PSSedan|Hatchback14 bin 900 TLKonfor Paket (SW)Titanium|Active1.5L Ti-VCT 123PS|1.5L EcoBlue 120PS|1.0L mHEV EcoBoost 125PSStation Wagon27 bin TLB&O Müzik SistemiTitanium|Active|ST-Line1.5L Ti-VCT 123PS|1.5L EcoBlue 120PS|1.0L mHEV EcoBoost 125PSSedan|Hatchback|Station Wagon10 bin 800 TLStil PaketiTitanium|Active|ST-Line1.5L Ti-VCT 123PS|1.5L EcoBlue 120PS|1.0L mHEV EcoBoost 125PSSedan|Hatchback|Station Wagon21 bin 600 TL
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Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!
Son Dakika › Teknoloji › Ford Focus güncel fiyat listesi – Eylül 2022 - Son Dakika