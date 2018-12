Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe, "Ülkemizde her dört çocuktan biri ya fazla kilolu ya da obez. Obezite yüzde 10'larda. Dolayısıyla bu çok ciddi bir oran. Bu yaşlardaki obezite maalesef gelecek yıllarda hipertansiyon, diyabet gibi hastalıkları daha erken yaşlara çekiyor." dedi.Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Fatih Kara ile Mardin 'e gelen Meşe, Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen Beslenme Dostu Okul Sertifika Dağıtım Töreni'ne katıldı.Meşe, törende yaptığı konuşmada, çocuk ve gençlerin sağlıklarının korunmasının bakanlıklarınca o¨zel bir önem taşıdığını söyledi.Çocuklara sağlıklı beslenmenin alışkanlığının kazandırılmasının önemine dikkat çeken Meşe, bu kapsamda 2010'dan beri yürütülen "Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı" kapsamında erişkin ve çocuklara yönelik sağlıklı beslenmeyi teşvik eden, hareketli yaşamı artıran müdahalelerin yer aldığı eylem planları hazırladıklarını anımsattı.Sağlıksız beslenme ve hareketsizliğin obeziteyi, obezitenin diyabet, kalp hastalıkları ve bazı kanserlere yol açabildiğini aktaran Meşe, şöyle konuştu:"Obezite sadece Türkiye 'de değil, dünyada artan bir sorun. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, 5-19 yas¸ arası çocuk ve adolesanlarda 340 milyonundan fazlasının fazla kilolu olduğu görülmektedir."Ülkemizde her dört çocuktan biri ya fazla kilolu ya da obez. Obezite yüzde 10'larda. Dolayısıyla bu çok ciddi bir oran. Bu yaşlardaki obezite maalesef gelecek yıllarda hipertansiyon, diyabet gibi hastalıkları daha erken yaşlara çekiyor"Ülkemizde ise her dört çocuktan biri ya fazla kilolu ya da obez. Obezite yüzde 10'larda. Dolayısıyla bu çok ciddi bir oran. Bu yaşlardaki obezite maalesef gelecek yıllarda hipertansiyon, diyabet gibi hastalıkları daha erken yaşlara çekiyor ve maalesef de erken ölümlere.""Beslenme dostu okul sayısı istediğimiz bir düzeyde değil"Çocuklara yönelik tüm bu risk faktörlerini ortadan kaldırmaya yönelik eylem çalışmalarının en önemli paydaşlarından biri Milli Eğitim Bakanlığıyla çok yakın bir işbirliği içerisinde olduklarını aktaran Meşe, Milli Eğitim Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan protokolle beyaz bayrak ve beslenme dostu okullar projesi başlatıldığını anımsattı.Ülke genelinde bütün okulların beslenme dostu okul olmasını arzu ettiklerini aktaran Meşe, şöyle dedi:"Beslenme dostu olabilmeniz için önce beyaz bayrağınızın olması gerekiyor. Şuan Türkiye'de beslenme dostu okul sayısı Maalesef istediğimiz bir düzeyde değil. Ama burada görüyoruz ki çok genç dinamik bir ekip bunu hızla artırıyor. Okulların bu is¸ gönüllü¨ olabilmeleri için, Beslenme Dostu Okulların ve idarecilerinin, illerde mülki amirler tarafından desteklenmesi c¸ok önemlidir. Mardin'de bunu görmenin mutluluğunu yaşıyoruz."Mardin Valisi Mustafa Yaman da ülke genelinde Cumhurbaşkanı ve eşinin önderliğinde diğer konularda olduğu gibi beslenme konusunda da büyük bir hassasiyetle çalışmaların yapıldığını, aynı hassasiyetle Mardin'de valilik ve belediye olarak çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı ve İl Halk Sağlığı Müdürü Saffet Yavuz'un da birer konuşma yaptığı törende, Mardin'de Beyaz Bayraklı 512 okuldan "Beslenme Dostu Okul Sertifikası" almaya hak kazan 61 okulların idarecilerine sertifika verildi.Mardin Valisi Mustafa Yaman da Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe'ye plaket verdi.