"Ülkemizde maalesef her yıl 18.8 ton gıda çöpe gidiyor" - Son Dakika

"Ülkemizde maalesef her yıl 18.8 ton gıda çöpe gidiyor"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Ülkemizde maalesef her yıl 18.8 ton gıda çöpe gidiyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Ülkemizde maalesef her yıl 18.8 ton gıda çöpe gidiyor. Fakat istikrarlı bir farkındalık oluşturduğumuz takdirde ülkemizdeki gıda kayıpları ve israfında gerçekleştirilecek sadece yüzde 2'lik bir iyileşme 10 milyar lira tasarruf demek. Buda 360 bin ailenin bir yıllık asgari geçim kaynağına karşılık gelmektir" dedi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde Kocaeli Üniversitesi ve Körfez Belediyesi işbirliği ile düzenlenen "4.Uluslararası Marmara Sosyal ve Fen Bilimleri Kongresi" Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin tele konferans yolu ile katılarak yaptığı konuşma ile başladı. Toplantının online olarak gerçekleştirilen açılış toplantısına Bakan Pakdemirli'nin yanı sıra, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Sadettin Hülagü katıldı.

"TEKNOLOJİ İLE TARIMIN YOLUNUN KESİŞTİĞİ PROJELERİ BİRER BİRER DEVREYE ALDIK, SAHAYA İNDİRDİK"

Kongrede tele konferans yöntemi ile konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, korona virüs sürecinde yapılan çalışmalar ile ilgili bilgiler aktararak, "Yeni tip korona virüse hazırlıksız yakalanan dünya bundan sonra yeni bir denge arayışı için çıkış aramaktadır. Ulusal devletçi ve popülist hareketçiler yeni güç mücadelesinin baş aktörleri olacaktır. Muhakkak ki eski alışkanlıklar kolay terk edilmeyecek ama tarihin akışı devam edecek. Bu akışın istikametini bu süreçte alınan kararlar, uygulanan politikalar ve bundan sonra ortaya koyulacak sosyal ve iktisadi görüş belirleyecek. Bu noktada sosyal bilimcilerin yaptığı çalışmalar ve isabetli okumalar bu kuvvetli akışın yönünü değiştirecek, çevresini şekillendirecek. Pandemi sonrası dünyada 3 ana unsurun daha fazla önem kazanacağı açık. Biyogüvenlik, siber güvenlik ve gıda güvenliği önümüzdeki 10 yılın gündemi olacak. İhtiyaçların hiyerarşisine göre insan için önce yeme içme ihtiyaçları hemen akabinde ise güvenlik gelir. Bizim atalarımız ihtiyaç hiyerarşisini daha önce daha güzel özetlemiş ve demiş ki, 'Karnı tok, sırtı pek.' Bizler pandemi süreci öncesinde de dünyanın gidişatını biraz erken okumuş ve 2020 yılımızı Tarım ve Orman Bakanlığı dijitalleşme yılı olarak ilan etmiştik. Elbette teknolojinin imkanlarından daha fazla faydalanmak, dijital çağda daha yaygın, daha hızlı işler yapmak, küresel rekabet içinde daha aktif olabilmek için bunu ilan etmiştik. Geldiğimiz noktada pandemi, bu dijitalleşme tercihini mecburiyete bıraktı. Biz de bakanlık olarak son 4 ayda teknoloji ile tarımın yolunun kesiştiği projeleri birer birer devreye aldık, sahaya indirdik" dedi.

"DİTAP SİSTEMİMİZE 14 BİNDEN FAZLA ÇİFTÇİMİZ KAYDOLDU"

"Çiftçilerimizin ürünlerinin daha rahat pazar bulabileceği, tüketici ve esnafımızın aradığı kalite ve standartlardaki ürünü tedarik edebileceği teknolojik platformu Dijital Tarım Pazarı halkımızın hizmetine sunduk" ifadelerine yer veren Bakan Pakdemirli, "Lansmandan bu yana sisteme 14 binden fazla çiftçimiz kaydoldu. Ben inanıyorum ki fırsat eşitliği projesi olan DİTAP ile küçük üretici ile sermaye sahipleri aynı ortamda daha etkin şekilde buluşacak. Birçok bakımdan önemli tasarruf yaparak enerjilerini doğru yolda harcayabilecekler. Biz tarımda inovasyona inanıyoruz ve geniş tabanlı uygulamalara yatırım yapıyoruz. Yine salgın sürecinde lansmanını gerçekleştirdiğimiz Tarım ve Orman Akademisi Uzaktan Eğitim Portali sektör içinde bilimsel bir dönüşüme büyük bir dönüşüme vesile oldu. İlk dersini benim verdiğim Tarım ve Orman Akademisi'nde yer alan yer alan sosyal kütüphane uygulamasında tarım ile ilgili binlerce kitap, akademik makaleye anında erişim sağlanabiliyor. Bu vesile ile sizleri Tarım ve Orman Akademimizdeki derslerimize bekliyoruz" diye konuştu.

"ÜLKEMİZDE MAALESEF HER YIL 18.8 TON GIDA ÇÖPE GİDİYOR"

Gıda tasarrufunu sağlayacak önemli bir projeye imza attıklarını ifade eden Pakdemirli, "Geçtiğimiz ay Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile birlikte Gıdanı koru sofrana sahip çık' kampanyasını duyurduk. Bu kampanyayı oldukça önemsiyoruz. Çünkü ülkemizde maalesef her yıl 18.8 ton gıda çöpe gidiyor. Fakat istikrarlı bir farkındalık oluşturduğumuz takdirde ülkemizdeki gıda kayıpları ve israfında gerçekleştirilecek sadece yüzde 2'lik bir iyileşme 10 milyar lira tasarruf demek. Buda 360 bin ailenin bir yıllık asgari geçim kaynağına karşılık gelmektir. Bu nedenle gıdanı koru, sofrana sahip çık diyoruz. Tarıma ömrünü, bilime gönlünü vermiş bir kardeşiniz olarak pandemi sürecinde bakanlık olarak bizler de evvela bilim kurulumuzu oluşturduk. Sizlerin de bildiği gibi biyoloji ana bilim dalı, veteriner fakültelerinde ayrı bir bilim dalı olarak yer almakta biz bu konuda 178 yıllık bir deneyime sahibiz. Bu nedenle pandemi sürecinde Pendik ve Etlik Veteriner Araştırma Merkezi Endüstrilerimiz ve TÜBİTAK ortaklığı ile anti serum ve aşı çalışmalarına dahil olduk. Bakanlığımızın yetkileri kapsamında stok ve piyasa takiplerimizi hızlandırdık. Dış ticaret önlemlerimizi aldık, gıda tedbirlerini arttırdık. Çiftçimizi, üreticimizin borçlarını erteledik" şeklinde konuştu.

"PROF. DOKTOR VEYSEL EROĞLU BARAJINDA SONA GELDİK"

Yapılan 2 büyük baraj çalışmasında sona gelindiğini ifade eden Pakdemirli, "Bu yıl baklagil, çay fiyatlarını hasat öncesinde açıkladık. Tarıma elverişli arazileri çiftçilerimize bedelsiz verilmesi için çalışmalar başlattık. Bu süreçte il, ilçe ve köylerimize gidemesek de sektör paydaşlarımızla video konferans yöntemi ile 200'e yakın toplantı yaptık. Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde güçlü tarım ve orman alt yapımıza son 3 ayda tarihi projeler, mega hizmetler kazandırdık. Dünyada ön yüzü beton kaplı kaya dolgu baraj tipinde doğu hacmi ve gövde uzunluğu bakımından birinci sırada olan yeni adıyla Doktor Veysel Eroğlu Barajında sona geldik ve barajında altı türbininden birincisini devreye aldık. Dünyanın en yüksek 3. Barajı olan Yusufeli Barajı'nda ise sona yaklaştık ve 3 milyonuncu küp betonu döktük. Bunlar 3 ayda yaptığımız işlerin bir kısmı. Yorulduk mu, hayır. Çünkü biz bütün işleri hizmetin en güzeline layık olan milletimiz için onurla, mutlulukla gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

( Murat Kanber - Mustafa Taşören/İHA)

Bekir Pakdemirli, Buddha, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.06.2020 01:07 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Ülkemizde maalesef her yıl 18.8 ton gıda çöpe gidiyor' - Son Dakika

Son Dakika

İbrahim Tatlıses'in aile sırlarını ifşa eden kişi, oğlu Ahmet Tatlı çıktı Tatil sezonunu açan Tuğçe Aral, bikinili pozlarıyla nefes kesti Vatandaşlar için "Sokağa çıkın, geberin" diyen Kerimcan Durmaz'ın hapsi istendi Dilan Deniz Çiçek, yeni projeleri için saç stilini değiştirdi Mini şortuyla poz veren Şevval Sam, fiziğiyle genç kızlara meydan okudu Survivor'da hayat hikayesinden bahseden Cemal Can, hüngür hüngür ağladı Vedat Milor'un gençlik fotoğrafındaki karın kasları herkesi şaşkına çevirdi İbrahim Tatlıses'ten yeni açıklama: Oğlum Ahmet köstebek değildir Esra Erol'un programında kavga! Baba, çocuğunu alıkoyduğunu iddia ettiği kadının üzerine yürüdü Şahan Gökbakar, teknede poz veren ünlü isimleri tiye aldı Naz Elmas'ın eşi Erol Özmandıracı, çocuğunun annesi olan eski sevgilisine nafaka ödemeyince icralık oldu Acun Ilıcalı, Ebru Gündeş'in O Ses Türkiye'ye geri döndüğünün müjdesini verdi Türk basın tarihinde bir ilk! Cüneyt Özdemir, Youtube kanalına kendisini konuk etti X Factor'ün kadife sesli yarışmacısını görenler tanıyamıyor! Tam 70 kilo verdi Hazal'ın yeni imajına hayranları bayıldı! Beğeniler yağmur gibi yağdı
Son Dakika: Fenerbahçeli Ozan Tufan'a verilen 2 maçlık men cezası 1 maça indirildi Son Dakika: Fenerbahçeli Ozan Tufan'a verilen 2 maçlık men cezası 1 maça indirildi         
19:52
Son Dakika: İstanbul ve Ankara, son bir haftanın en düşük vaka sayısı başarısını gösterdi Son Dakika: İstanbul ve Ankara, son bir haftanın en düşük vaka sayısı başarısını gösterdi         
19:46
Son Dakika: Türkiye'de 19 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 23 kişi hayatını kaybetti, 1214 yeni tanı kondu Son Dakika: Türkiye'de 19 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 23 kişi hayatını kaybetti, 1214 yeni tanı kondu         
19:43
Yunanistan ateşle oynuyor! Genelkurmay Başkanı Floros'tan Türkiye'ye bir küstah tehdit daha Yunanistan ateşle oynuyor! Genelkurmay Başkanı Floros'tan Türkiye'ye bir küstah tehdit daha         
19:04
Tarım alanları istila eden çekirgelerin ardından Batman'da etçil çekirge ortaya çıktı Tarım alanları istila eden çekirgelerin ardından Batman'da etçil çekirge ortaya çıktı         
18:58
"Bırakmam seni" kampanyasına destek olan iki Beşiktaş taraftarının mektubu müzede sergilenecek         
18:58
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara uyardı: Kasım-Aralık aylarında koronavirüs vakaları artabilir Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara uyardı: Kasım-Aralık aylarında koronavirüs vakaları artabilir         
18:49
PSG'li Neymar, sözleşme fesihi nedeniyle 50 milyon TL ödeyecek PSG'li Neymar, sözleşme fesihi nedeniyle 50 milyon TL ödeyecek         
18:32
Dilan Deniz Çiçek, yeni projeleri için saç stilini değiştirdi Dilan Deniz Çiçek, yeni projeleri için saç stilini değiştirdi         
18:26
İYİ Parti Muratpaşa ilçe teşkilatında toplu istifa! Yönetimi topa tutup görevi bıraktılar İYİ Parti Muratpaşa ilçe teşkilatında toplu istifa! Yönetimi topa tutup görevi bıraktılar         
18:10
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda bir askerimiz şehit oldu Pençe-Kaplan Operasyonu'nda bir askerimiz şehit oldu         
18:00
İbrahim Tatlıses'ten yeni açıklama: Oğlum Ahmet köstebek değildir İbrahim Tatlıses'ten yeni açıklama: Oğlum Ahmet köstebek değildir         
17:53
Yağmurdan korunmak için ağaç altına saklanan yaşlı adam, yıldırım çarpması sonucu öldü Yağmurdan korunmak için ağaç altına saklanan yaşlı adam, yıldırım çarpması sonucu öldü         
17:51
Alman futbolcu Leroy Sane, Manchester City'den ayrılıyor Alman futbolcu Leroy Sane, Manchester City'den ayrılıyor         
17:45
4 ilde daha maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı! Toplam sayı 54 oldu 4 ilde daha maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı! Toplam sayı 54 oldu         
17:17
Juventus, Temmuz'da sahalara dönecek Merih Demiral'ı Şampiyonlar Ligi listesine ekleyecek Juventus, Temmuz'da sahalara dönecek Merih Demiral'ı Şampiyonlar Ligi listesine ekleyecek         
17:16
Altının kilogramı 382 bin liraya yükseldi Altının kilogramı 382 bin liraya yükseldi         
17:07
Üçüncü kattan düşen genç kız, balkon tentesi sayesinde hayata tutundu Üçüncü kattan düşen genç kız, balkon tentesi sayesinde hayata tutundu         
17:02
AB, Rusya'ya ekonomik yaptırımların süresini uzatacak AB, Rusya'ya ekonomik yaptırımların süresini uzatacak         
17:01
Bingöl'de karantina altındaki köyde vaka sayısı 13'e yükseldi Bingöl'de karantina altındaki köyde vaka sayısı 13'e yükseldi         
16:59
Göle dönen yolda ilerlemekte ısrar edince motosikletini akıntıya kaptırdı Göle dönen yolda ilerlemekte ısrar edince motosikletini akıntıya kaptırdı         
16:55
Son Dakika: AK Parti, TBMM Başkanlığı için Mustafa Şentop'u aday gösterdi Son Dakika: AK Parti, TBMM Başkanlığı için Mustafa Şentop'u aday gösterdi         
16:48
Galatasaray, karton taraftarlarının arasında unutulmaz basketbolcu Kobe Bryant'a da yer verdi Galatasaray, karton taraftarlarının arasında unutulmaz basketbolcu Kobe Bryant'a da yer verdi         
16:37
Besici, yol kenarında boğazı kesilerek öldürülmüş olarak bulundu Besici, yol kenarında boğazı kesilerek öldürülmüş olarak bulundu         
16:35
Acun Ilıcalı, Ebru Gündeş'in O Ses Türkiye'ye geri döndüğünün müjdesini verdi Acun Ilıcalı, Ebru Gündeş'in O Ses Türkiye'ye geri döndüğünün müjdesini verdi         
16:20
Sörfçü Blaze Angel Roberts'ın hesabını ele geçiren Türk hacker'lar, cinsel içerikli videolarını paylaştı Sörfçü Blaze Angel Roberts'ın hesabını ele geçiren Türk hacker'lar, cinsel içerikli videolarını paylaştı         
16:16
Son Dakika: Çin ile yapılan swap anlaşması kapsamında ilk Çin yuanı fonlaması gerçekleştirildi Son Dakika: Çin ile yapılan swap anlaşması kapsamında ilk Çin yuanı fonlaması gerçekleştirildi         
16:06
Su basan hastanenin bodrum katında mahsur kalan kadının imdadına dalgıç polis yetişti Su basan hastanenin bodrum katında mahsur kalan kadının imdadına dalgıç polis yetişti         
16:03
Aslan görüldü iddiaları sonrası Çorum'u karıştıran kayıp aslan ilanı Aslan görüldü iddiaları sonrası Çorum'u karıştıran kayıp aslan ilanı         
15:55
Milli Savunma Bakanlığı, 3 teröristin öldürüldüğü anın görüntüsünü paylaştı Milli Savunma Bakanlığı, 3 teröristin öldürüldüğü anın görüntüsünü paylaştı         
15:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2020 20:16:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: "Ülkemizde maalesef her yıl 18.8 ton gıda çöpe gidiyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei