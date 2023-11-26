Fırtına nedeniyle Sinop ve Konya'da 2 kişi yaşamını yitirdi

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AFAD, ülke genelinde etkili olan fırtına ve şiddetli yağış nedeniyle Sinop ve Konya'da 2 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

AFAD'A 1492 İHBAR GELDİ

Türkiye'de hava sıcaklıklarının ani düşüşüyle birlikte ülke genelinde fırtına, şiddetli yağış ve kar hayatı esir aldı. Pek çok noktada sel, su baskını, çatı uçması olayı yaşanırken, AFAD'dan açıklama geldi. AFAD, fırtına ve yağışlarda 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bugün, ülkemiz genelinde yaşanan olumsuz hava koşullarına bağlı olarak çok sayıda sel, su baskını ve çatı uçması ile yapısal çökme olayları meydana gelmiştir. Meteoroloji'den alınan bilgiler ve yapılan değerlendirmeler sonucunda 47 ilimizde turuncu, 29 ilimizde sarı uyarı verilmiş; Valilik, Kaymakamlık, İl AFAD Müdürlükleri ile vatandaşlarımıza uyarı mesajı gönderilmiştir. Yağış uyarısı yapılan illerimizden şimdiye kadar 1492 ihbar alınmış olup Ekiplerimizin müdahale çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Söz konusu ihbarların; 440 adedi İzmir, 345 adedi Antalya, 146 adedi İstanbul illerimizden gelmiştir.

SİNOP'TA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, ANKARA'DA 4 ASKER YARALI

Sinop, Erfelek'te bir yapıda fırtına nedeniyle yapısal çökme meydana gelmiş enkaz altında kalan 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Ankara, Şereflikoçhisar'daki askeri kışlada fırtınaya bağlı cam düşmesi sonucunda 4 askerimiz yaralanmıştır.

KONYA'DA ÇÖKEN AHIRIN ALTINDA KALAN KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Konya ilimizde aşırı yağıştan korunmak için bir ahıra giren 5 vatandaşımızın içeride olduğu sırada göçük meydana gelmiş, 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 4 vatandaşımız yaralı olarak hastaneye sevk edilmiştir. Giresun ilimizde çatı uçması sonucunda 2 vatandaşımız yaralanmıştır.

16 İLDE 198 VATANDAŞ KURTARILDI

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde ilgili kurumlarımızla birlikte olaylara; 918 personel, 174 araç ile müdahale edilmektedir. Yapılan çalışmalar sonucunda 16 ilde 198 vatandaşımız kurtarılmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı; yaralılarımıza acil şifalar dileriz."

METEOROLOJİ 67 İLİ UYARDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre; 48 il için turuncu, 19 il için sarı uyarı olmak üzere toplam 67 il için meteorolojik uyarı yapıldı.

İşte turuncu kod verilen iller:

Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Düzce, Giresun, Gümüşhane, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova, Yozgat ve Zonguldak.





İşte sarı kod verilen iller:

Adana, Adıyaman, Ardahan, Aydın, Bilecik, Edirne, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Hatay, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kırklareli, Malatya, Mersin, Nevşehir, Niğde, Osmaniye ve Uşak.

SARI KOD UYARISI NEDİR?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

TURUNCU KOD UYARISI NEDİR?

Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.