 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Fırtına nedeniyle Sinop ve Konya'da 2 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika

Fırtına nedeniyle Sinop ve Konya'da 2 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye genelinde etkili olan fırtına can aldı. AFAD'dan yapılan açıklamada Sinop ve Konya'da 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada, ''Ankara, Şereflikoçhisar'daki askeri kışlada fırtınaya bağlı cam düşmesi sonucunda 4 askerimiz yaralanmıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda 16 ilde 198 vatandaşımız kurtarılmıştır.'' ifadelerine yer verildi.

26.11.2023 - 18:15,  Güncelleme: 18:20
Abone Ol

AFAD, ülke genelinde etkili olan fırtına ve şiddetli yağış nedeniyle Sinop ve Konya'da 2 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Türkiye'yi vuran fırtına nedeniyle Sinop ve Konya'da 2 kişi hayatını kaybetti

AFAD'A 1492 İHBAR GELDİ

Türkiye'de hava sıcaklıklarının ani düşüşüyle birlikte ülke genelinde fırtına, şiddetli yağış ve kar hayatı esir aldı. Pek çok noktada sel, su baskını, çatı uçması olayı yaşanırken, AFAD'dan açıklama geldi. AFAD, fırtına ve yağışlarda 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bugün, ülkemiz genelinde yaşanan olumsuz hava koşullarına bağlı olarak çok sayıda sel, su baskını ve çatı uçması ile yapısal çökme olayları meydana gelmiştir. Meteoroloji'den alınan bilgiler ve yapılan değerlendirmeler sonucunda 47 ilimizde turuncu, 29 ilimizde sarı uyarı verilmiş; Valilik, Kaymakamlık, İl AFAD Müdürlükleri ile vatandaşlarımıza uyarı mesajı gönderilmiştir. Yağış uyarısı yapılan illerimizden şimdiye kadar 1492 ihbar alınmış olup Ekiplerimizin müdahale çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Söz konusu ihbarların; 440 adedi İzmir, 345 adedi Antalya, 146 adedi İstanbul illerimizden gelmiştir.

Türkiye'yi vuran fırtına nedeniyle Sinop ve Konya'da 2 kişi hayatını kaybetti

SİNOP'TA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, ANKARA'DA 4 ASKER YARALI

Sinop, Erfelek'te bir yapıda fırtına nedeniyle yapısal çökme meydana gelmiş enkaz altında kalan 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Ankara, Şereflikoçhisar'daki askeri kışlada fırtınaya bağlı cam düşmesi sonucunda 4 askerimiz yaralanmıştır.

KONYA'DA ÇÖKEN AHIRIN ALTINDA KALAN KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Konya ilimizde aşırı yağıştan korunmak için bir ahıra giren 5 vatandaşımızın içeride olduğu sırada göçük meydana gelmiş, 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 4 vatandaşımız yaralı olarak hastaneye sevk edilmiştir. Giresun ilimizde çatı uçması sonucunda 2 vatandaşımız yaralanmıştır.

Türkiye'yi vuran fırtına nedeniyle Sinop ve Konya'da 2 kişi hayatını kaybetti

16 İLDE 198 VATANDAŞ KURTARILDI

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde ilgili kurumlarımızla birlikte olaylara; 918 personel, 174 araç ile müdahale edilmektedir. Yapılan çalışmalar sonucunda 16 ilde 198 vatandaşımız kurtarılmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı; yaralılarımıza acil şifalar dileriz."

Türkiye'yi vuran fırtına nedeniyle Sinop ve Konya'da 2 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'yi vuran fırtına nedeniyle Sinop ve Konya'da 2 kişi hayatını kaybetti

METEOROLOJİ 67 İLİ UYARDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre; 48 il için turuncu, 19 il için sarı uyarı olmak üzere toplam 67 il için meteorolojik uyarı yapıldı.

Türkiye'yi vuran fırtına nedeniyle Sinop ve Konya'da 2 kişi hayatını kaybetti

İşte turuncu kod verilen iller:

Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Düzce, Giresun, Gümüşhane, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova, Yozgat ve Zonguldak.

Türkiye'yi vuran fırtına nedeniyle Sinop ve Konya'da 2 kişi hayatını kaybetti


İşte sarı kod verilen iller:

Adana, Adıyaman, Ardahan, Aydın, Bilecik, Edirne, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Hatay, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kırklareli, Malatya, Mersin, Nevşehir, Niğde, Osmaniye ve Uşak.

SARI KOD UYARISI NEDİR?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

Türkiye'yi vuran fırtına nedeniyle Sinop ve Konya'da 2 kişi hayatını kaybetti

TURUNCU KOD UYARISI NEDİR?

Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.

Şereflikoçhisar, su baskını, Fırtına, AFAD, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Fırtına nedeniyle Sinop ve Konya'da 2 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika


Son Dakika
19:28 AK Parti İstanbul için temayül yoklaması yaptı: İBB için 6 aday adayı müracaat etti
18:43 İsrail ve Hamas arasında 3. rehine takası gerçekleşti: 39 Filistinliye karşılık 14 İsrailli serbest bırakıldı
18:40 İsmail Kartal, Fred ve Djiku'yu neden kadroya almadığını söyledi
18:15 Fırtına nedeniyle Sinop ve Konya'da 2 kişi yaşamını yitirdi
18:02 Zonguldak'ta fırtına yeniden şiddetlendi: Sahile yaklaşmayın
17:58 Kara Kartal 3 puanı kaptı! Beşiktaş, Samsunspor'u deplasmanda 2-1 yendi
17:35 Canlı anlatım! Mücadelede art arda goller
17:23 İYİ Partili Kavuncu: Fatih Akşener seçim kampanyasında gönüllü olarak çalıştı, ''para'' iddiası gerçek dışıdır
17:22 ABD'nin de yaptırım listesinde bulunan Hamas komutanı İsrail saldırısında hayatını kaybetti
17:18 Yemen açıklarında İsrailli iş adamının sahibi olduğu kargo gemisi kaçırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2023 20:14:11. #1.12#
SON DAKİKA: Fırtına nedeniyle Sinop ve Konya'da 2 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement