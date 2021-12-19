Ülkemizde Son Kullanma Tarihi Geçmiş BioNtech Aşılarının Vatandaşlara Uygulandığına Dair İddiaya İlişkin Açıklama (17.12.2021) - Son Dakika
Üye Girişi

Ülkemizde Son Kullanma Tarihi Geçmiş BioNtech Aşılarının Vatandaşlara Uygulandığına Dair İddiaya İlişkin Açıklama (17.12.2021)

19.12.2021 00:15

Sosyal medyada ve bazı basın yayın kuruluşlarında yer alan, ülkemizde son kullanma tarihi geçmiş BioNtech aşılarının vatandaşlarımıza uygulandığı iddialarına yönelik kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı hasıl olmuştur.

Sosyal medyada ve bazı basın yayın kuruluşlarında yer alan, ülkemizde son kullanma tarihi geçmiş BioNtech aşılarının vatandaşlarımıza uygulandığı iddialarına yönelik kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı hasıl olmuştur.

Ülkemizde pandemiyle mücadele kapsamında 2021 Mart ayında uygulanmaya başlanan BioNTech mRNA Covid-19 aşılarının raf ömrü ve stabilite çalışmaları tekrarlanarak yapılmaktadır. Bu kapsamda üretici BioNTech GmbH tarafından yapılan güncel raf ömrü çalışmaları 27 Ağustos 2021 tarihinde tamamlanmıştır. Üreticinin yaptığı stabilite çalışma sonuçları Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Avrupa İlaç Ajansı (EMA) ve ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından onaylı Paul Ehrlich Enstitüsü tarafından onaylanmış ve 10 Eylül 2021 tarihinden önce üretilip etiketlenen BioNTech mRNA aşıları da dahil olacak şekilde söz konusu tüm aşıların raf ömrü, üretim tarihinden itibaren 9 (dokuz) aya çıkarılmıştır.

Bakanlığımızca Paul Ehrlich Enstitüsü'nün aşıların raf ömrünü uzatan bu onayı doğrultusunda Aşı Takip Sistemi (ATS) üzerinden gerekli güncelleme işlemleri tamamlanmıştır. -80 derecede muhafaza edilen aşıların etiketlerini değiştirmek, soğuk zincirin bozulmasına neden olacağı için mümkün olmamaktadır.

Aşıların son kullanma tarihlerinin geçmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla aşılarını olabilirler.

Kaynak: Habermetre
YORUMLAR
500

Koronavirüs, Mart, mRNA, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum Ülkemizde Son Kullanma Tarihi Geçmiş BioNtech Aşılarının Vatandaşlara Uygulandığına Dair İddiaya İlişkin Açıklama (17.12.2021) - Son Dakika


Son Dakika
01:02 Görevden alınan il başkanlarının itirazları CHP Parti Meclisi'nde reddedildi
00:58 CHP Parti Meclisi'nde oylama sona erdi! Bazı il ve ilçe başkanlarının görevden alınmaları kesinleşti
00:31 İspanya'da Genel Seçimlerde Hükümet Kurulamadı
00:28 İspanya'da erken genel seçimlerde hükümet kurulamadı
23:33 Seydikemer'deki orman yangını söndürme çalışmaları sürüyor
23:31 Muğla'nın Seydikemer ilçesinde makilik alanda yangın! Alevlere müdahale devam ediyor
23:28 Galatasaray, Mauro Icardi ile 3 yıllık anlaşma imzaladı
23:24 Taraftar bu günü unutamayacak! Galatasaray, Icardi'yi de bitirdi
22:59 Galatasaray, Wilfried Zaha'yı kadrosuna kattı
22:55 50 yıllık Galatasaraylı gibi! Taraftarla ilk kez buluşan Zaha bakın ne yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2023 01:41:13. #1.11#
SON DAKİKA: Ülkemizde Son Kullanma Tarihi Geçmiş BioNtech Aşılarının Vatandaşlara Uygulandığına Dair İddiaya İlişkin Açıklama (17.12.2021) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement