'Ülkemizde ve Manisa'da gıda sıkıntısı bulunmamaktadır' - Son Dakika
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'Ülkemizde ve Manisa'da gıda sıkıntısı bulunmamaktadır'

7 saat önce

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, sosyal medyada koronavirüs üzerinden gıda konusunda asılsız iddia ve değerlendirmelerin olduğuna dikkat çekerek, "Ülkemizde ve Manisa'da gıda sıkıntısı bulunmamaktadır.

'Ülkemizde ve Manisa'da gıda sıkıntısı bulunmamaktadır', System.String[]

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, sosyal medyada koronavirüs üzerinden gıda konusunda asılsız iddia ve değerlendirmelerin olduğuna dikkat çekerek, "Ülkemizde ve Manisa'da gıda sıkıntısı bulunmamaktadır. Vatandaşlarımızın gıda sıkıntısı yaşanır endişesi ile gıda stoku yapmalarına gerek bulunmamaktadır. Gereksiz stok ve aşırı alışverişin israfa neden olacağı unutulmamalıdır" dedi.


Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, koronavirüs hastalığı (Covid-19) ile ilgili alınan tedbirlere ilişkin bir açıklama yaptı. İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, "Tarım ve Orman Bakanlığımız gıda güvenilirliği açısından tüketicinin korunmasını sağlamak amacıyla, gıdanın birincil üretiminden son tüketiciye arzına kadar, gıda hijyenine ilişkin genel kuralların kontrolünü kamudan aldığı yetki ile eksiksiz yürütmektedir. Son günlerde Dünyada pek çok ülkede yaşanan yeni koronavirüs hastalığı (Covid-19) kaynaklı olağanüstü durum, yeterli önlemi almakta geciken ülkelerde kayıpların artmasına neden olmuştur. Ülkemizde benzeri olumsuzlukların yaşanmaması için gıdanın hazırlanması, sunumu ve servis edilmesi sırasında virüsün yayılmasının engellenmesi amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığımız, koronavirüs hastalığına karşı tedbirlerini artırmaya devam etmektedir. Sosyal medyanın farklı platformlarında koronavirüs gündemiyle alakalı birçok asılsız iddia, yorum ve değerlendirmeler yapılmakta, vatandaşlarımızın hassasiyeti suistimal edilerek, bahse konu içeriklerin hızla yayılımı gerçekleştirilmektedir. Bu itibarla öncelikle belirtmek gerekir ki, ihtiyaç duyulan her türlü gıdaya ait sektörün stokları yeterli düzeydedir. Ülkemizde ve ilimizde gıda sıkıntısı bulunmamaktadır. Vatandaşlarımızın gıda sıkıntısı yaşanır endişesi ile gıda stoku yapmalarına gerek bulunmamaktadır. Gereksiz stok ve aşırı alışverişin israfa neden olacağı unutulmamalıdır" dedi.


"Denetimler üst düzeye çıkartılmıştır"


Gıda işletmelerinde denetimlerin üst düzeye çıkarıldığını aktaran Öztürk, "İl ve ilçe müdürlüklerimizce gıda iş yerlerinde 'Gıda Hijyen Yönetmeliği ve Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği' hükümlerinin sağlandığına yönelik denetimler üst düzeye çıkartılmıştır. Gıda işletmelerinde hammadde tedariklerinde ve ürün teslimatlarında gerekli hijyen kuralları en üst seviyede sağlanmaya başlanılmıştır.


Gıda denetim ekiplerimiz, açıkta satılan gıda maddelerinin arzında hijyen kurallarına azami özen gösterilmesini sağlayacak, gerekli özen göstermeyenlerin ürün arzına izin verilmeyecektir. Öncelikle toplu tüketim yerleri olmak üzere tüm gıda işletmelerindeki gıda çalışanlarının genel şartlar, el hijyeni, iş yeri davranış kuralları ve personel hijyen eğitimi gibi personel hijyen kurallarına sıkı sıkıya uymaları, virüsün yayılmasını önlemede büyük önem arz etmektedir. Bu konuda il ve ilçe müdürlüklerimizdeki kontrol görevlilerimiz gereken hassasiyeti göstermekte ve yapılan resmi kontrollerde bu hususlara çok daha fazla dikkat etmektedirler. Tarım ve Orman Bakanlığımızın 'Alo174 Gıda Hattı' ile Whatsapp ihbar hattı vatandaşlarımızın ihbar, şikayet, soru ve sorunlarına ilişkin 7/24 hizmet vermektedir. Vatandaşlarımız bir sorunla karşılaştıklarında bu numaraları arayabilir ve il ve ilçe müdürlüklerimize bizzat başvurabilirler" ifadelerini kullandı. - MANİSA

Metin Öztürk, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 05:46 Kaynak: İHA
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