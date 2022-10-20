Ücretsiz yazılım öğrenin! Turkcell Geleceği Yazanlar platformu nedir? - Son Dakika
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Ücretsiz yazılım öğrenin! Turkcell Geleceği Yazanlar platformu nedir?

20.10.2022 18:41
Ücretsiz yazılım öğrenin! Turkcell Geleceği Yazanlar platformu nedir?

Ülkemizde yazılıma ilgi duyan ve nasıl öğrenirim diye araştırmaya başlayan kişilerin karşısına çıkan Turkcell Geleceği Yazanlar nedir?

Teknoloji, her geçen gün biraz daha gelişiyor ve içinde bulunduğumuz dünyayı şekillendiriyor. Bu durum, yeni iş alanlarının doğmasına neden oluyor. Yazılım ve kodlama alanı günümüzün en güncel konulardan biri. Ülkemizde de yazılıma ilgi duyan ve öğrenmeye nereden başlarım diye soru soran insan sayısı artıyor. Bu noktada ise insanların imdadına ücretsiz eğitimleriyle Turkcell Geleceği Yazanlar platformu yetişiyor.

Turkcell Geleceği Yazanlar projesi milyonlarca kişiye ücretsiz yazılım eğitimi veriyor

2013 yılından bu yana kullanıcılarına ücretsiz yazılım eğitimleri sunan Turkcell Geleceği Yazanlar platformu, bu alana ilgi duyan herkesi geleceğe hazırlamaya devam ediyor. Toplumun tüm kesimlerinin hayallerini gerçekleştirmesini ve geleceğin dünyasına hazır olmasını amaçlayan Turkcell, bu çalışmasıyla yazılım öğrenmek isteyen herkes için imkansızlıkları ortadan kaldırıyor.

Turkcell ile yazılım eğitiminde Türkçe kaynak dönemi

Yazılım öğrenmek pek çok insanın gerçekleştirmek istediği bir hayal olsa da bu süreçte yaşanan sıkıntıların başında kaynak bulmak geliyor. Ancak Turkcell Geleceği Yazanlar platformu ile bu sorunu ortadan kaldırıyor. Bu alanda içerik üreten alanında uzman eğitmenlerle anlaşan teknoloji devi, pek çok alanda Türkçe içerik desteği sağlıyor. Söz konusu alanlardan bazıları ise şunlar:

Mobil programlama

Programlama

Veri bilimi

Siber güvenlik

Oyun programlama

Web programlama

Robotik ve Kodlama

Bugüne kadar sekiz milyon kullanıcı; Türkçe mobil ve web programlama başta olmak üzere yeni teknolojilerle ilgili içerikler barındıran Geleceği Yazanlar platformundan ücretsiz olarak faydalandı, yüz binlerce kişi sertifika almaya hak kazandı.

Geleceği Yazanlar'da eğitimler dışında yer alan Blog alanında teknoloji içeriklerine ulaşabilir, dilerseniz uzmanı olduğunuz alanda içerik de yazabilirsiniz. Forum alanında merak ettiğiniz soruların yanıtlarını bulabilir, Türkiye'nin en büyük yazılımcı topluluğundan destek alabilirsiniz.

İş ilanları alanında Turkcell ve Grup şirketlerde yazılım alanındaki iş fırsatlarını bulabilir, iş başvurusu yaparak kariyerinize yeni bir adım atabilirsiniz.

Geleceği Yazanlar platformunun Türkiye'nin yazılım alanında hakettiği yere gelmesi, yazılım ekosisteminin büyümesi/gelişmesi için de hayata geçirdiği pek çok program bulunuyor:

Gençlere Yatırım Geleceğe Yazılım yeni dönem başvuruları başladı:

Türkiye'nin teknolojik yetkinliklerdeki çeşitliliğini ve nitelikli yazılımcı iş gücünü artırmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı iş birliği ile hayata geçirilen 'Gençlere Yatırım, Geleceğe Yazılım' programıyla gençlerin yazılım dünyasına hazırlanması, kodlama alanında yüksek yetkinliklere sahip olması ve bu alanda kariyer fırsatları yakalaması hedeflendi.

Geçtiğimiz yıl 27 bini aşkın başvuru arasından seçilen 210 katılımcı 6 farklı teknoloji odağında 6 ay süren eğitim programı boyunca birebir mentorluk desteği de alarak, programı başarıyla tamamlamalarının ardından Turkcell Grup şirketlerinde çalışma imkanına kavuştu. Projenin yeni dönem başvuruları da açıldı. 10 Ekim-4 Kasım tarihleri arasında bu adres üzerinden başvuru alan programda katılımcılara Geleceği Yazanlar üzerinden online eğitimler verilecek.

Eğitimleri başarıyla tamamlayan katılımcılar sonrasında test ve mülakatlardan oluşan bir değerlendirme sürecine girecek. Bu aşamayı da geçenler, alanında uzman eğitmenlerden 6 aylık eğitim, projeler ve ödevlerin yanı sıra kişisel gelişim ve birebir mentorluk desteğiyle dolu bir bootcamp programına alınacak. Bootcamp programında eğitim, gelişim ve istihdam imkanı sunulacak beş farklı odak alanı ise şunlar:

Swift ile IOS Uygulama Geliştirme

Kotlin ile Android Uygulama Geliştirme

Java Programlama

.Net Programlama

Front-End Programlama

4 Kasım'a kadar başvuruya açık kalacak program hakkında detaylı bilgi almak ve başvuru yapmak için aşağıdaki buraya tıklayarak ilgili siteyi ziyaret edebilirsiniz: Sürecin tamamı ile ilgili takipte kalmak için Geleceği Yazanlar Instagram hesabını takip edebilirsiniz Açıklaması

Kaynak: Shiftdelete
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TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Türkiye, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Ücretsiz yazılım öğrenin! Turkcell Geleceği Yazanlar platformu nedir? - Son Dakika

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