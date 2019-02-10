Ülkemizdeki İlk Deneyim Mağazasını İzmir'de Açan Huawei, Türkiye Hedeflerini Yükseltti

Çinli teknoloji şirketi Huawei, bir yandan dünya genelinde sıkıntılarla boğuşurken, bir yandan hız kesmeden büyümeye devam ediyor. Yapılan araştırmalara göre dünya akıllı telefon pazarında ikinci sıraya yerleşen firma, Türkiye hedeflerini de yükseltti. Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu Ülke Müdürü Seth Wang, Türkiye pazarının geçen sene oldukça durgun geçtiğini ancak bu sene hedeflerinin yüksek olduğunu ifade etti.Seth Wang, Türkiye'de insanların teknoloji konusunda oldukça ilgili olduklarını söylerken, fotoğraf çekme ve akıllı telefonlar konusunda da çok meraklı olduklarını belirtti. Huawei olarak daha iyi hizmet verebilmek ve kullanıcıya yakın olabilmek için ilk deneyim mağazalarını açtıklarını söyleyen Wang, İzmir'de açılan bu mağazanın devamının geleceğinin de sinyallerini verdi.Huawei teknolojileri ile ilgili de biraz bilgilendirme yapan ülke müdürü Seth Wang, yapay zekanın kameralar üzerinde daha etkili rol oynayacağını ifade etti. Fotoğraf çekme deneyimini bambaşka bir boyuta taşıyacak yeni teknolojiler kullanacaklarını söyleyen Wang, 3 kameralı yeni cihazları Mate 20 Pro hakkında da bilgi paylaştı. Huawei Mate 20 Pro, fotoğrafı çekilen yiyeceği tanıyarak, kalori ve gram hesabı yapabiliyor.