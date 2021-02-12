Son dakika: Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 kişiden ikisi PKK üyesi çıktı - Son Dakika

Son dakika: Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 kişiden ikisi PKK üyesi çıktı
12.02.2021 11:02
Edinilen son dakika gelişmesine göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Türkiye'den Yunanistan'a kaçak yollardan girmeye çalışan 3 şahsın Edirne'deki hudut birlikleri tarafından yakalandığı, yakalananlardan ikisinin ise terör örgütü PKK üyesi olduğunu açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Türkiye'den Yunanistan'a kaçak yollardan girmeye çalışan 3 şahsın Edirne'deki hudut birlikleri tarafından yakalandığı, yakalananlardan ikisinin ise terör örgütü PKK üyesi olduğunu açıkladı.
MSB Tarafından konu ile alakalı yapılan açıklamada şunlar denildi:
"Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 3 şahıs Edirne'nin İpsala ilçesindeki hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. İpsala İlçe Jandarma Karakoluna teslim edilen şahıslardan ikisinin daha önce terör örgütü PKK mensubu olmaktan yargılandığı belirlendi."
(Ali Nargüner/İHA)
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