Son dakika: Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 kişiden ikisi PKK üyesi çıktı - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Türkiye'den Yunanistan'a kaçak yollardan girmeye çalışan 3 şahsın Edirne'deki hudut birlikleri tarafından yakalandığı, yakalananlardan ikisinin ise terör örgütü PKK üyesi olduğunu açıkladı.

MSB Tarafından konu ile alakalı yapılan açıklamada şunlar denildi:

"Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 3 şahıs Edirne'nin İpsala ilçesindeki hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. İpsala İlçe Jandarma Karakoluna teslim edilen şahıslardan ikisinin daha önce terör örgütü PKK mensubu olmaktan yargılandığı belirlendi."

(Ali Nargüner/İHA)