Ülkemize Gelenler Bize Değil, Türk ve Araplara Entegre Oluyor

ALMANYA'nın Chemnitz sokaklarında çıkılan yabancı avını küçümseyen, açıklamalarıyla hükümet krizine neden olduğu için de görevinden azledilerek emekli edilen Anayasayı Koruma Teşkilatı eski Başkanı Hans-Georg Maasen, Macaristan'ın kamu televizyonu M1'e Almanya'daki güncel siyasi gelişmelere...

ALMANYA'nın Chemnitz sokaklarında çıkılan yabancı avını küçümseyen, açıklamalarıyla hükümet krizine neden olduğu için de görevinden azledilerek emekli edilen Anayasayı Koruma Teşkilatı eski Başkanı Hans-Georg Maasen, Macaristan'ın kamu televizyonu M1'e Almanya'daki güncel siyasi gelişmelere ilişkin açıklamalar yaptı. Maasen, Başbakan Angela Merkel'in izlediği mülteci politikasında ciddi kusurların olduğunu ifade ederek "Göç baskısının azaltılması ve insanların gelmemesi yönündeki önlemler alınmadı" dedi.



DAHA FAZLASI GELECEK



2015 yılındaki büyük sığınmacı akınında bu kadar fazla insanın Almanya'ya entegre edilemeyeceğini düşündüğünü söyleyen Maasen, o dönem terörle mücadeleden sorumlu olduğunu da hatırlattı.



Maasen bu yaz, sonbahar ya da önümüzdeki yıl daha fazla sığınmacının Almanya ya da Avrupa'ya gelebileceği uyarısında bulundu ve hala gerekli önlemlerin alınmadığını kaydetti.



Almanya'da paralel toplumlar oluşabileceği uyarısı da yapan Maasen, Alman toplumuna değil Arap ve Türk toplumuna entegrasyon olduğunu savundu.



ORTA KESİM AfD'YE YÖNELDİ



Almanya'da toplumsal atmosferin son yıllarda olumsuz yönde değiştiğinden yakınan Maasen'e göre eskiden orta kesime dahil vatandaşların çoğu şimdilerde aşırı sağcı AfD'ye yöneldi. Bu durumun siyasi parti sistemine güvende erezyona ve demokrasiye yüz çevrilmesine neden olabileceğini savundu.



Maasen'in demeç verdiği Macar televizyonu Başbakan Viktor Orban'ın propagandasını yaptığı gerekçesiyle eleştiriliyor. Orban, Merkel'in Avrupa'da izlediği mülteci politikasını en sert dille eleştiren politacılardan biri.

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