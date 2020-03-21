"Ülkemize musallat olan ve olabilecek en büyük virüs PKK ve FETÖ'dür" - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Ülkemize musallat olan ve olabilecek en büyük virüs PKK ve FETÖ'dür' - Son Dakika

"Ülkemize musallat olan ve olabilecek en büyük virüs PKK ve FETÖ'dür"

6 saat önce

Ülke olarak çok unutkan bir toplum olduğumuzu belirten Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, ülkemizin başına bir virüs, bir bela musallat olduğunda önceki virüsleri, önceki belaları hemen unuttuğumuzu dile getirdi.

Ülke olarak çok unutkan bir toplum olduğumuzu belirten Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, ülkemizin başına bir virüs, bir bela musallat olduğunda önceki virüsleri, önceki belaları hemen unuttuğumuzu dile getirdi. Sözen, "Koronavirüs çok tehlikeli dikkat edilmesi gereken, önlem almamız gereken bir virüstür, ancak unutmamalıyız ki ülkemize musallat olan ve olabilecek en büyük virüs PKK ve FETÖ'dür" dedi.


Koronavirüse karşı önlemleri alırken, 40 yıldır ülkemizin başına musallat olmuş PKK, PYD, YPG, FETÖ virüslerinin de asla unutulmaması gerektiğini kaydeden Ziya Sözen, "Çünkü bu virüsler ülkemizde 40 bin asker, polis, güvenlik korucusu, öğretmen, kamu görevlimiz ve sivil vatandaşlarımızın şehit olmasına sebep oldu. Bu virüsler ülkemizin başına gelmiş ve gelebilecek en tehlikeli en öldürücü virüslerdir. Koronavirüsüne karış mücadele eden sağlık çalışanlarımıza teşekkür ederken 40 yıldır ülkemizin başına musallat olmuş bu virüslere karşı canları ve kanları pahasına mücadele eden kahramanlarımıza da teşekkür etmeyi onları da alkışlamayı asla unutmamamız lazım. İddia ediyorum ki dünyada hiç bir virüs PKK terör örgütü kadar FETÖ kadar tehlikeli değildir. Bu bağlamda bir şehit çocuğu olarak terörle ve teröristle mücadele eden kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimize, emniyet teşkilatımıza, güvenlik korucularımıza minnet ve şükran duygularımı ifade ediyor ve kendilerine teşekkür ediyorum. Bu mübarek gecede herkesi askerimize polisimize ve güvenlik korucularımıza dua etmesini özellikle rica ediyorum. Terörle ve teröristle mücadelede çok büyük kararlılık örneği gösteren başta cumhurbaşkanımıza, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya, Milli Savunma Bakanımız Hulisi Akar'a, Genelkurmay Başkanımız Orgeneral Yaşar Güler'e, kuvvet komutanlarımıza, jandarma genel komutanımıza, emniyet genel müdürümüze, sahil güvenlik komutanımıza minnet şükran ve teşekkür duygularımı ifade ediyorum. Bu bağlamda kutsal vatan toprakları için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet minnet ve şükranla ararken, gazilerimize sağlıklı ve huzurlu ömürler diliyorum. Şahsım ve temsil ettiğim camiam adına bütün güvenlik güçlerimizi canı gönülden yürekten alkışlıyorum. Vatan size minnettardır" diye konuştu. - DİYARBAKIR

PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 04:13 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Banklar söküldü, verdikleri tepki herkesi şoke etti
15 Temmuz'da verilen zararlar için açılan tazminat davası sonuçlandı: Gülen ve Öztürk 150 bin TL ödeyecek İşte 65 yaş sokağa çıkma yasağından etkilenecek kişi sayısı İBB Sözcüsü Murat Ongun, AK Partili Çekmeköy Belediye Başkanı'ndan özür diledi
İmamoğlu, 'evde kal' çağrısına uymayanlara isyan etti: Bunu yapmayın İmamoğlu, 'evde kal' çağrısına uymayanlara isyan etti: Bunu yapmayın         
18:33
Ronaldinho, 40. yaşına hapiste girdi Ronaldinho, 40. yaşına hapiste girdi         
18:10
Havalimanında polise yakalanan Higuain'in, hasta annesini görmek için Ajrantin'e gitmeye çalıştığı iddia edildi Havalimanında polise yakalanan Higuain'in, hasta annesini görmek için Ajrantin'e gitmeye çalıştığı iddia edildi         
16:54
Karantina sonrası boş kalan köylere giren filler litrelerce alkollü içecek içerek sızıp kaldı Karantina sonrası boş kalan köylere giren filler litrelerce alkollü içecek içerek sızıp kaldı         
12:10
Bayern Münih, Ömer Faruk Beyaz'ı istiyor Bayern Münih, Ömer Faruk Beyaz'ı istiyor         
11:32
Son dakika: Toplu asker uğurlama törenleri geçici olarak yasaklandı Son dakika: Toplu asker uğurlama törenleri geçici olarak yasaklandı         
11:10
Türkücü Özkan Yıldırım, koronavirüs şarkısının kamu spotu olmasını istedi Türkücü Özkan Yıldırım, koronavirüs şarkısının kamu spotu olmasını istedi         
10:40
Koronavirüs testi pozitif çıkan ABD'li kadın, 35 bin dolarlık hastane faturasını görünce şok yaşadı Koronavirüs testi pozitif çıkan ABD'li kadın, 35 bin dolarlık hastane faturasını görünce şok yaşadı         
08:44
Koronavirüs sonrası ilaçlama hizmetinde talep patlaması yaşanıyor Koronavirüs sonrası ilaçlama hizmetinde talep patlaması yaşanıyor         
08:21
İngiltere, koronavirüs nedeniyle işe gidemeyenlerin maaşının %80'ini ödeyecek İngiltere, koronavirüs nedeniyle işe gidemeyenlerin maaşının %80'ini ödeyecek         
01:14
Hollanda'da 3 Türk koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti Hollanda'da 3 Türk koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti         
00:34
Koronavirüsle mücadele için yeni hamle: Uzmanlık eğitimi alan hekimler 3 ay süreyle görevlendirilebilecek Koronavirüsle mücadele için yeni hamle: Uzmanlık eğitimi alan hekimler 3 ay süreyle görevlendirilebilecek         
00:31
Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu: İtalya'da durumlar çok kötü Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu: İtalya'da durumlar çok kötü         
23:11
Bikini giyip maske ve eldiven takan Brezilyalı model, korona için kampanya başlattı Bikini giyip maske ve eldiven takan Brezilyalı model, korona için kampanya başlattı         
11:56
Koronavirüsün pençesindeki iki hastadan gün gün hastalık belirtileri: Şiddetli baş ağrısıyla başladı Koronavirüsün pençesindeki iki hastadan gün gün hastalık belirtileri: Şiddetli baş ağrısıyla başladı         
10:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2020 22:44:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: "Ülkemize musallat olan ve olabilecek en büyük virüs PKK ve FETÖ'dür" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]