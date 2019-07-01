"Ülkemize yatırım yapıp da memnun kalmayan hiçbir girişimci yoktur"
7 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Ülkemize yatırım yapıp da memnun kalmayan, sıkıntı ve sorunlarına çözüm bulunmayan hiçbir girişimci yoktur.
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Ülkemize yatırım yapıp da memnun kalmayan, sıkıntı ve sorunlarına çözüm bulunmayan hiçbir girişimci yoktur. Bizler uluslararası doğrudan yatırımları bilfiil kurumsal olarak da destekliyoruz." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 09:08
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