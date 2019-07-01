Son Dakika Haberleri: "Ülkemize yatırım yapıp da memnun kalmayan hiçbir girişimci yoktur"
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"Ülkemize yatırım yapıp da memnun kalmayan hiçbir girişimci yoktur"

7 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Ülkemize yatırım yapıp da memnun kalmayan, sıkıntı ve sorunlarına çözüm bulunmayan hiçbir girişimci yoktur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Ülkemize yatırım yapıp da memnun kalmayan, sıkıntı ve sorunlarına çözüm bulunmayan hiçbir girişimci yoktur. Bizler uluslararası doğrudan yatırımları bilfiil kurumsal olarak da destekliyoruz." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 09:08 
Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi
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