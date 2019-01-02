Son Dakika Haberleri: "Ülkemizin ekonomik gücünün farkındayız"

"Ülkemizin ekonomik gücünün farkındayız"

51 dakika önce

İş ve siyaset alanında dünyanın en etkili gazeteleri arasında yer alan New York Times'a konuşan Tosyalı Holding YKB Fuat Tosyalı, "Bu iş hayatındaki 51'inci yılım. Daha önce de pek çok kriz gördüm. Ekonomik türbülans geçici. Ülkemizin ekonomik gücünü de biliyoruz" ifadelerini kullandı.

İş ve siyaset alanında dünyanın en etkili gazeteleri arasında yer alan New York Times'a konuşan Tosyalı Holding YKB Fuat Tosyalı, "Bu iş hayatındaki 51'inci yılım. Daha önce de pek çok kriz gördüm. Ekonomik türbülans geçici. Ülkemizin ekonomik gücünü de biliyoruz" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 03:00 

New York Times, Siyaset, Ekonomi
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