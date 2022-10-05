Galatasaray'dan bütçe sorununa yenilenebilir enerji çözümü!

Son yıllarda tüm dünyada artan enerji maliyetleri ve azalan kaynaklar sorun baş göstermeye başladı. Buna çözüm olarak birçok ülke ve kurum yenilenebilir enerji alanına ciddi yatırımlarda bulunuyor. Öyle ki bu yatırımlara spor dünyası da eşlik ediyor.

Galatasaray, güneş enerjisi ile 400 bin euro kar elde etti

Türkiye'nin en köklü kulüplerinden Galatasaray, güneş enerjisi ile gelir elde elde ediyor. Sarı-kırmızılıların iç saha maçlarını oynadığı Ali Sami Yen Spor Kompleksi NEF Stadyumu'nun çatısı güneş enerjisi panelleriyle donatılmış durumda. Euronews'te yer alan habere göre Enerjisa Enerji ortaklığı ile kurulan sistem bu yıl Galatasaray'a yaklaşık 400 bin euro kar bıraktı.

10 bini aşkın güneş paneli ile Aralık 2021 tarihinde üretime başlayan santral, 4,3 megawattlık elektrik üretim gücü ile dünyanın en büyük stadyum üstü güneş enerji santrali unvanına sahip. Stadyum, geçtiğimiz mart ayında bu unvan ile birlikte Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi başarmıştı. Galatasaray Nef Stadyum müdürü Ali Çelikkıran konuya ilişkin olarak şu verileri aktardı.

Panellerin enerji tasarrufu 2.000 evin enerji kullanımına denk geliyor. Öte yandan her yıl yaklaşık 3 bin 250 ton karbondioksit salınımı engellenecek. Öyle ki bu 25 yılda yaklaşık 200.000 ağacı kurtarmakla eşdeğerde.

Yenilenebilir enerji konusunda dev adım!

Galatasaray, güneş enerjisi ile stadyumda kullanılan enerjisinin yüzde 65'ini karşılıyor. 52 binin üzerinde kapasiteye sahip stadyum, yılda 25 maçta sadece 150 saat aydınlatma sistemini kullanıyor. Sarı-kırmızılılar, geri kalan enerjiyi ise belediyeye satıyor.