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Son dakika haberleri... Adalet Bakanı Gül, Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidan dikti Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberleri... Adalet Bakanı Gül, Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidan dikti Açıklaması

11.11.2021 15:32
Son dakika haberleri... Adalet Bakanı Gül, Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidan dikti Açıklaması

Son dakika haberleri: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla 150 hükümlü ve yükümlü ile 300 personelin katıldığı törende fidan dikti, fidanlara can suyu verdi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla 150 hükümlü ve yükümlü ile 300 personelin katıldığı törende fidan dikti, fidanlara can suyu verdi.

Bakan Gül, Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle ağaçlandırma seferberliğine dönüşen 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında, Batıkent Çakırlar mevkiinde, yaklaşık 30 dönümlük alanda düzenlenen fidan dikme törenine katıldı.

Ankara Açık Ceza İnfaz Kurumu ve Sincan Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan 75 hükümlü, Ankara ve Batı Denetimli Serbestlik Müdürlükleri bünyesindeki 75 yükümlü ile adalet teşkilatında görevli 300 personelin de yer aldığı törende Gül, 2 fidanı toprakla buluşturup, can suyunu verdi.

111 bin fidan dikilecek

Bakan Gül, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde, Türkiye genelindeki 144 Denetimli Serbestlik Müdürlüğü aracılığıyla 96 bin fidanın dikileceğini, diğer etkinliklerle birlikte bu sayının 111 bini bulacağını bildirdi.

"Geleceğe Nefes" kampanyasına destek verdiklerini belirten Gül, ülke genelindeki ağaçlandırma seferberliğine "Adalet Ormanları" ile de katkıda bulunduklarını anlattı.

Adalet Bakanı Gül, "Ağaçlar ülkemizin ciğerleri, ormanlar hepimizin geleceği, nefes alanları, zenginlikleri, kaynaklarımız. Bunları en güzel şekilde koruyacağız, geliştireceğiz. Fidanlar ağaca, ağaçlar ormana dönüşecek. Yurdumuzun her yerinde, özgür ve yemyeşil cennet vatanımızı daha güzel yaparak, ülkemizi yeni yüzyıllara hazırlayacağız." diye konuştu.

"Ormanları yakmanın ağır cezaları var"

Orman yangını çıkarmanın ağır cezalarının bulunduğunu hatırlatan Bakan Gül, şöyle devam etti:

"Bugün tüm Türkiye seferberlik içinde. Ormanlarımız yandıkça, ağaçlarımız yandıkça hepimizin yüreği yanıyor. Türk Ceza Kanunu'nda, ormanlarla ilgili mevzuatlarda çok ağır bir şekilde bunlar da cezalandırılmış durumda. Ceza ile karşı karşıya bu suçlar. Ama biz istiyoruz ki bir ağacımız bile yanmasın. Ağaçlandırma seferberliğimizi tüm birimlerimizle sürdüreceğiz. Bugün Cumhurbaşkanı'mızın başlattığı bu kampanya ile ülkemiz daha da yeşil olacak, cennet vatanımız daha güzel olacak. Ülkemizin geleceği daha yeşil, daha huzurlu daha da güzel olsun duasıyla toprakla buluştuk."

Öğrencilerle "Tohumlar fidana" şarkısını söyledi

Adalet Bakanı Gül, etkinliğe katılan Şehit Mustafa Erdal İlkokulu 4/F sınıfı öğrencileriyle, "Tohumlar fidana, fidanlar ağaca, ağaçlar ormana dönmeli yurdumda" dizelerinin yer aldığı şarkıyı söyledi. Gül, öğrencilere ormanı ve ağaçları korumaları tavsiyesinde bulundu.

Son dakika haberleri... Adalet Bakanı Gül, Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidan dikti Açıklaması
Son dakika haberleri... Adalet Bakanı Gül, Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidan dikti Açıklaması
Son dakika haberleri... Adalet Bakanı Gül, Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidan dikti Açıklaması
Son dakika haberleri... Adalet Bakanı Gül, Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidan dikti Açıklaması
Son dakika haberleri... Adalet Bakanı Gül, Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidan dikti Açıklaması
Son dakika haberleri... Adalet Bakanı Gül, Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidan dikti Açıklaması

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Adalet Bakanı Gül, Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidan dikti Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Adalet Bakanı Gül, Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidan dikti Açıklaması - Son Dakika
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