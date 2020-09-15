"Ülkemizin Kültür Varlıkları" online bilgi yarışması - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanlığının düzenlediği "Ülkemizin Kültür Varlıkları" konulu liseler arası online bilgi yarışmasında TED Edirne Koleji öğrencisi Hasan Barkın Nayır, Edirne 1'incisi ve Türkiye 11'incisi oldu.

TED Edirne Koleji'nden yapılan açıklamada, Nayır'a hediyesini TED Edirne Koleji Kurucusu Nasim İba ve okulu ziyaret eden klarnet sanatçısı Serkan Çağrı'nın verdiği bildirildi.