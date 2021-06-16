"Ülkemizin Menfaatleri Çerçevesinde, Görüşlerimizi Aktarmayı Sürdüreceğiz" - Son Dakika

Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu: "ÜLKEMİZİN MENFAATLERİ ÇERÇEVESİNDE, GÖRÜŞLERİMİZİ AKTARMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, online olarak gerçekleştirilen, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'ne katılarak konuşma yaptı. Başkan Dr. Palancıoğlu, toplantıda Melikgazi Belediyesi'nin sıfır atık ve geri dönüşüm, çevre ve ağaçlandırma, 80 günde 80 park yapımı, yağmur suyu çalışması, su ve enerji tasarrufu çalışmalarından da bahsederek heyeti bilgilendirdi. Türk heyeti olarak Kongre sürecinde, AB üyelik müzakereleri, Doğu Akdeniz ve bölgesel kazanımların korunması gibi alanlarda, Türkiye'nin menfaatleri çerçevesinde görüş sunacaklarını söyleyen Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Avrupa Konseyi'nde Türkiye'yi temsil ettiğim yerel ve bölgesel yönetimler kongresinde bu yıl yine pandemi nedeniyle toplantımızı online olarak gerçekleştiriyoruz. Bugünkü ilk gündem maddesi Avrupa Birliği ile Türkiye'nin ilişkileri ve AB'ye girilmesinde yapılması gereken çalışmalar. Bu kapsamda Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve aynı zamanda Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin'in konuşması ve Bakan Yardımcısı Sayın Faruk Kaymakçı ile birlikte gündemi başlattık. Bizde Türkiye'yi temsilen bu toplantılara katılıyoruz. Bu çalışmalar perşembe gününe kadar farklı konularda devam edecek. Bizde bu kapsamda Türkiye'nin çıkarlara çerçevesinde yapılması gerekenleri ve görüşlerimizi ifade edeceğiz. Her zaman olduğu gibi AB kendi açısından bazı konuları öne çıkartıp Türkiye'yi eleştiriyor. Oysaki özellikle göçmen politikası ve haklar konusunda Türkiye ile ilgili gözlerini kapatıyor ve Türkiye'ye destek vermek istemiyor. Burada özellikle Kıbrıs konusu, Doğu Akdeniz'deki sondaj ve petrol aramaları olsun bu tür konular dile geliyor ve maalesef Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak için çeşitli argümanları ortaya koyuyorlar. Bizde bu kapsamda Türkiye'nin çıkarlara çerçevesinde yapılması gerekenleri ve görüşlerimizi ifade edeceğiz. Umarım Türkiye'nin lehine olan bir toplantı olur. " dedi.