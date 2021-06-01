Ülkemizin Önemli Tıp Hocaları Ahmet Yesevi Üniversitesinde - Son Dakika

Üniversitemiz Mütevelli Heyet Başkanlığınca düzenlenen "Anayurt-Atayurt Sağlık Köprüsü" kapsamında Türkiye'nin önemli üniversitelerinden çeşitli branşlarda 4 tıp profesörü Türkistan'a gönderilmişlerdir.

2 hafta boyunca birçok eğitim ve tedavi faaliyetlerinin yanısıra konsültant olarak da görev yapacak hocalarımız 12 Haziran'da Türkiye'ye döneceklerdir.

Üniversitemiz Rektörü Dr. Janar Temirbekova ve Rektör Vekili Prof. Dr. Cengiz Tomar, 30 Mayıs 2021 tarihinde Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Tıp Fakültesinde ders, seminer vermek; program kapsamında planlanan cerrahi operasyonlara iştirak etmek amacıyla ziyarette bulunan Prof. Dr. Harun Cansız, Prof. Dr. Mustafa Solak, Prof. Dr. Sait Bilgiç ve Prof. Dr. Mehmet Yavuz Coşkun ile bir araya geldi.

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyeleri ile istişarelerde bulunan misafir heyeti, yapılan ortak cerrahi operasyonlar sonrasında hastalar ve hasta yakınları ile görüşmeler yaptı.

Rektör Vekili Tomar, gerçekleştirilen ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek misafir öğretim üyelerine emekleri için teşekkür etti.

Misafir heyetinin ziyareti esnasında, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Tıp Fakültesi Başhekimi Op. Dr. Osman Acar ve ekibi hazır bulundu.

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