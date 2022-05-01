Ülkenin birliği ve bütünlüğü için "Arife duası" yapıldı - Son Dakika
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Ülkenin birliği ve bütünlüğü için "Arife duası" yapıldı

01.05.2022 18:18

Çorum'da, ahilik geleneği olan "Arife duası"nda bir araya gelen kent yöneticileri, esnaf ve sanatkarlar, ülkenin birliği ve bütünlüğü ile esnafın bol kazanç elde etmesi için dua etti.

Çorum'da, ahilik geleneği olan "Arife duası"nda bir araya gelen kent yöneticileri, esnaf ve sanatkarlar, ülkenin birliği ve bütünlüğü ile esnafın bol kazanç elde etmesi için dua etti.

Ahilik gelenekleri arasında yer alan "Arife duası" için kentteki çeşitli meslek grupları, ramazan ve kurban bayramlarının arifesi ile üç ayların başlangıcında toplanıyor.

Toplumun farklı kesimlerinin yanı sıra kentin yöneticilerinin de katıldığı etkinliklerde, esnafın hayırlı, bereketli ve bol kazançlı bir yıl geçirmesi, ülkede de birlik ve beraberlik ruhunun pekişmesi için dua ediliyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını süercinde bir yıl ara verilen ve 150 yılı aşkın geçmişi bulunan arife duası yeni normalleşme süreciyle tarihi Ayakkabıcılar Arastası'nda gerçekleştirildi.

Etkinlikte ülkenin birliği ve bütünlüğü ile esnafın bol kazanç elde etmesi için dualar edildi, vatandaşlara lokum ikram edildi.

Programa, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Müftüsü Muharrem Biçer, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Recep Gür de katıldı.

Ülkenin birliği ve bütünlüğü için Arife duası yapıldı
Ülkenin birliği ve bütünlüğü için Arife duası yapıldı
Ülkenin birliği ve bütünlüğü için Arife duası yapıldı
Ülkenin birliği ve bütünlüğü için Arife duası yapıldı

YORUMLAR
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Ahilik, Arife, Çorum, dua, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ülkenin birliği ve bütünlüğü için 'Arife duası' yapıldı - Son Dakika


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