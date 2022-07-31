İtalya'da Nijeryalı seyyar satıcı sokak ortasında darp edilerek öldürüldü - Son Dakika
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İtalya'da Nijeryalı seyyar satıcı sokak ortasında darp edilerek öldürüldü

31.07.2022 10:25

Ülkenin doğusundaki Adriyatik denizi kıyısında yer alan Civitanova Marche'de dün akşam saatlerinde meydana gelen olay anına ilişkin görüntüler basında yer aldı.

Ülkenin doğusundaki Adriyatik denizi kıyısında yer alan Civitanova Marche'de dün akşam saatlerinde meydana gelen olay anına ilişkin görüntüler basında yer aldı.

Sokakta seyyar satıcılık yapan Nijeryalı 39 yaşındaki Alika Ogorchukwu, 32 yaşındaki İtalyan Filippo Claudio Giuseppe Ferlazzo tarafından kentin işlek caddelerinden Umberto I'de darbedilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Basında yer alan görüntülerde, saldırgan Ferlazzo'nun, önceden geçirdiği kaza nedeniyle koltuk değneğiyle yürüyen Ogorchukwu'ya önce koltuk değneğiyle saldırması, daha sonra yere düşünce de üzerine çıkıp, kafasını yere vurması yer aldı.

Olaydan kısa süre sonra kasten adam öldürmekten gözaltına alınan saldırgan Ferlazzo'nun ilk ifadesinde, "Alika çok fazla ısrarcıydı. Kız arkadaşımı rahatsız etti" dediği belirtildi. Ferlazzo'nun, Ogorchukwu'nun ailesinden özür dilediği de ifade edildi.

Macerata Emniyeti'nden Komiser Matteo Luconi, gazetecilere yaptığı açıklamada, olayla ilgili soruşturmalarının devam ettiğini, şu anda Giuseppe Ferlazzo'nun cinayeti ırkçı nefretle işlediğine dair bir bulguları olmadığını söyledi.

Luconi, olayın kendisinden yalvararak bir şey satmak isteyen satıcıya gösterilen anormal tepki sonucu gerçekleştiğini kaydetti.

Evli ve bir çocuk babası olan Ogorchukwu'nun çevresinde sorun çıkarmayan iyi bir insan olarak bilindiği belirtildi.

Olaya çevreden kimsenin müdahale etmemesi tepki çekti

Ogorchukwu'nun darbedildiği sırada olaya müdahale etmek yerine çevredeki insanların sadece uzaktan bağırması ve olayı görüntülemeyi tercih etmesi ayrıca tartışma konusu oldu.

La Repubblica gazetesi, olayı "Bir seyyar satıcı sokak ortasında öldürülüyor, yoldan geçenler ise o anı çekiyor" başlığıyla okuyucularına duyurdu.

Ülkedeki Nijeryalılara farklı hadiselerde yardım eden avukat Francesco Mantella, "Bu korkunç bir şey. Kimse ona yönelik bu öldürücü öfkeyi durdurmak için yardım etmiyor. Bu utanç verici kayıtsızlığı soruşturmak gerekiyor. Artık yurttaşlık duygusu, hassasiyet ve dayanışmanın olmadığını gösteriyor." ifadesini kullandı.

Siyasilerden olaya tepki

Sağlık Bakanı ve sol "Articolo 1" partisinden Roberto Speranza, Twitter hesabından, "Alika Ogorchukwu'nun Civitanova Marche'de sokak ortasında vahşice öldürülmesi şaşırtıcı. Olaya kayıtsızlık, şiddet kadar ciddi ve mazur görülemez." paylaşımında bulundu.

Eski Temsilciler Meclisi Başkanı ve Demokratik Parti milletvekili Laura Boldrini de "Civitanova Marche'de tanıklar video çekerken, vahşi şiddetle bir adam öldürüldü. Irkçılık ve öfke zayıflara karşı ortaya çıkıyor. Toplumun en kötü yönü; ayrımcılık ve baskı." ifadesiyle olaya tepki gösterdi.

Göç karşıtı tezleriyle bilinen sağcı Lig Partisinin lideri Matteo Salvini "Bu şekilde ölmek bir çılgınlık. Umarım bunu yapan mümkün olan en yüksek cezayı alır." yorumunu yaptı.

Aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri Partisinden Marche Bölge Yönetimi Başkanı Francesco Acquaroli, olayla ilgili yaptığı açıklamada, Alika'nın ailesine taziyelerini ileterek, "Bu konuda, Marche'nin kimliğini, değerlerini ve imajını savunmak için, açılacak davada sivil taraf olarak müdahil olmak isteyeceğiz. Her zaman kapsayıcı ve destekleyici bir topluluk olduk ve öyle de kalmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

İtalya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: İtalya'da Nijeryalı seyyar satıcı sokak ortasında darp edilerek öldürüldü - Son Dakika
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