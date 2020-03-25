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Ülkenin dört bir yanında Muhsin Yazıcıoğlu'nun "Üşüyorum" isimli şiiri seslendirildi
6 saat önce
Ülkenin dört bir yanında Muhsin Yazıcıoğlu'nun "Üşüyorum" isimli şiiri seslendirildi Büyük Birlik Partisi'nin Kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu anısına, sevenleri vefatının 11. yılında ülkenin dört bir yanından "Üşüyorum" isimli şiirini seslendirdikleri bir video hazırladı.
Ülkenin dört bir yanında Muhsin Yazıcıoğlu'nun "Üşüyorum" isimli şiiri seslendirildi
SİVAS - Büyük Birlik Partisi'nin Kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu anısına, sevenleri vefatının 11. yılında ülkenin dört bir yanından "Üşüyorum" isimli şiirini seslendirdikleri bir video hazırladı.
Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki arkadaşlarını vefatlarının 11.yılında anma programları, Korona virüs tedbirleri kapsamında iptal edildi. Anda Kardeşe Vefa Derneği üyeleri, vefatının yıl dönümünde Yazıcıoğlu ve arkadaşlarını anmak için, Yazıcıoğlu'nun "Üşüyorum" isimli şiirini seslendirdikleri bir video hazırladı. Videoda ülkenin dört bir yanından katılımcılar şiirden mısralar okudu. Sosyal medyada paylaşılan video yoğun beğeni aldı.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 05:16 Kaynak: İHA
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