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Ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinde yarından itibaren soğuk hava etkili olacak - Son Dakika

Ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinde yarından itibaren soğuk hava etkili olacak

11.01.2022 18:26
Ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinde yarından itibaren soğuk hava etkili olacak

Türkiye'nin kuzey, iç ve batı kesimlerinin yarından itibaren Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor.

Türkiye'nin kuzey, iç ve batı kesimlerinin yarından itibaren Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının yarından itibaren kuzeybatı kesimlerinden başlayarak 6 ila 12 derece düşmesi, hafta sonuna kadar da kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, güney kesimlerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor.

Karadeniz üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı havanın etkisi ile yarından itibaren yağışların Marmara Bölgesi'nden başlayarak iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

Soğuk ve yağışlı havanın gelecek hafta başından itibaren etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Bazı iller için tahmin edilen hava durumu

Duyuruda, Ankara, İstanbul ve İzmir için tahmin edilen hava durumuna ilişkin bilgilendirmelere de yer verildi.

Ankara'da yağışların yarın genellikle yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur, perşembe günü ise hafif kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. En düşük ve en yüksek hava sıcaklıklarının, çarşamba 5/8, perşembe -2/2, cuma -5/2, cumartesi -2/4, pazar -3/4 olması bekleniyor.

İstanbul'da yarın hava sıcaklıklarının kuvvetli poyraz ile birlikte hissedilir derecede düşmesi, yağmur şeklinde başlayacak olan yağışların sıcaklık düşüşü ile karla karışık yağmur ve kar, yüksek kesimlerde ise kar şeklinde olacağı öngörülüyor. Perşembe günü yer yer kar yağışı beklenen İstanbul'da, en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları, çarşamba 3/4, perşembe 0/2, cuma -1/4, cumartesi 1/7, pazar 2/7 olması tahmin ediliyor.

Yarın sabah saatlerinde sağanak yağış beklenen İzmir'de ise hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesi bekleniyor. En düşük, en yüksek hava sıcaklıklarının, çarşamba 8/10, perşembe 3/7, cuma 1/9, cumartesi 4/11, pazar 4/10 olması öngörülüyor.

Kuvvetli meteorolojik hadiselerin meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması, Genel Müdürlüğün güncel tahmin ve uyarılarını takip etmesi önem taşıyor.

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Karadeniz, Türkiye, Cuma, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinde yarından itibaren soğuk hava etkili olacak - Son Dakika
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