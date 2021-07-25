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Ülkenin kuzey ve iç kesimlerinde yarın yağış etkili olacak - Son Dakika

Ülkenin kuzey ve iç kesimlerinde yarın yağış etkili olacak

25.07.2021 13:24
Ülkenin kuzey ve iç kesimlerinde yarın yağış etkili olacak, System.String[]

Karadeniz ile Sakarya, Çankırı, Sivas, Kars ve Ardahan çevrelerinde yarın sağanak bekleniyor.

Karadeniz ile Sakarya, Çankırı, Sivas, Kars ve Ardahan çevrelerinde yarın sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün duyurusuna göre, ülkenin kuzey ve iç kesimlerinde hava çok bulutlu olacak.

Karadeniz ile Sakarya, Çankırı, Sivas, Kars ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülürken, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Kastamonu kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.

Denizlerde ise fırtına beklenmiyor.

Karadeniz, Çankırı, Sakarya, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ülkenin kuzey ve iç kesimlerinde yarın yağış etkili olacak - Son Dakika


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