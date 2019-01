Ülkenin Zarar Görmesi Umurlarında Değil"

CHP'yi eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin başına hangi bela musallat olsa bunlar hemen ellerini ovuşturmaya başlıyor.

CHP'yi eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin başına hangi bela musallat olsa bunlar hemen ellerini ovuşturmaya başlıyor. Sonuçta ülkenin zarar görmesi umurlarında değil" dedi. AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan ve adı açıklanmayan 6 büyükşehir adayı kaldığını, bunlardan dördünde Cumhur İttifakı çerçevesinde MHP adaylarını desteklediklerini, kalan iki ilden birisi olan Aydın'da büyükşehir belediye başkan adayını Mustafa Savaş olarak belirlediklerini kaydeden Erdoğan, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayının ise önümüzdeki hafta açıklanacağını söyledi. Hizmet yarışında bayrağın ne zaman, hangi görev ile tevdi edileceğinin nasip işi olduğunu belirten Erdoğan, "Kendisi veya istediği birisi aday olamadı diye partisine tavır alan kişi bizim gözümüzde zaten hiçbir zaman AK Partili olmamış, olamamış demektir. Bunların hepsini günü geldiğinde değerlendirmek üzere bir kenara koyuyoruz" diye konuştu. "Biz layık olanı kenara koymadık" diyen Erdoğan, meselenin "sen-ben" kavgası olmadığını, görevin her an herkese düşebileceğinin altını çizdi.



"TÜRKİYE'NİN BAŞINA HANGİ BELA MUSALLAT OLSA BUNLAR HEMEN ELLERİNİ OVUŞTURMAYA BAŞLIYOR" Her seçim döneminde olduğu gibi 31 Mart öncesinde de Türkiye'de garip ve hazin bir takım birlikteliklerin ortaya çıktığını söyleyen Erdoğan, "CHP 2014 mahalli seçimlerini FETÖ'cülerin verdiği malzemelerle yürütmüş ve onların amaçlarına hizmet edecek şekilde çalışmıştı. Baktı ki, FETÖ'cüler tek başına yetmiyor, şimdi onun yanına PKK'lalırı, hamur tutkalı ile bir araya getirilmiş birilerini daha aldılar. Tabii bu cephede CHP'yi başarıya ulaştırmaya yetmeyecek. Çünkü CHP asıl yanına alması gereken kesimden, yani milletin kendisinden ısrarla uzak duruyor" şeklinde konuştu. Cumhur İttifakı'nın 15 Temmuz'dan önce milletin gönlünde kurulduğunu kaydeden Erdoğan, "Milletsiz siyaset bunların kolayına geliyor. Dünyada, bölgede neler oluyor diye dertleri yok. Hele hele ülkede neler oluyor diye dertleri yok. Dertleri Meclisteki sandalyelerini ve tamamına yakınını ideolojik oylarla kazandıkları belli belediyelerdeki güçlerini korumaktan ibarettir. Hedef küçük olunca hesap da, siyasette küçük oluyor. Türkiye'nin başına hangi bela musallat olsa bunlar hemen ellerini ovuşturmaya başlıyor. Sonuçta ülkenin zarar görmesi umurlarında değil. Şayet bu sebeple ortaya bir boşluk çıkarsa zahmetsiz, bedelsiz bir şekilde iktidarın üzerine konmanın hayalini kuruyorlar" ifadelerini kullandı. CHP'nin umudunu AK Parti'nin veya kendisinin ayağının tökezlemesine bağladığını söyleyen Erdoğan, "Dikkat ediniz milleti ikna edip oyunu alarak, yani demokrasi içinde iktidara gelmeyi akıllarından dahi getirmiyorlar. Bu amaçla milletin önüne koydukları hiçbir projeleri yok. Ciddiye alınacak hiçbir vaatleri, mücadeleleri yok. Umutlarını sadece şahsımın ve AK Parti'nin herhangi bir sebeple ayağının tökezlemesine bağlamış durumdalar. Şu ana kadar milletimiz onlara bekledikleri fırsatı vermedi" dedi.



(İHA)

