Ülker 2020'nin ilk 9 ayında büyümesine devam etti - Son Dakika

Ülker 2020'nin ilk 9 ayında büyümesine devam etti

05.11.2020 19:08
Ülker 2020'nin ilk 9 ayında büyümesine devam etti, System.String[]

Türkiye'nin lider gıda şirketi Ülker, inovasyona, büyüyen markalarına, ölçek ve erişime sürekli odaklanarak 2020'nin ilk 9 ayında da büyümeye devam etti.

Türkiye'nin lider gıda şirketi Ülker, inovasyona, büyüyen markalarına, ölçek ve erişime sürekli odaklanarak 2020'nin ilk 9 ayında da büyümeye devam etti. Ülker Bisküvi, 2020 yılının ilk dokuz aylık döneminde cirosunu yüzde 19,3 artışla 6,7 milyar TL'ye ulaştırdı. Hem Türkiye operasyonunu hem de ihracat ve yurt dışı operasyonlarını büyütmeye devam etti.

Ülker Bisküvi, 2020 yılı dokuz aylık cirosunu bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19,3 artışla 6,7 milyar TL'ye çıkardı. Şirket, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdiği açıklamada Faiz Amortisman Vergi Öncesi Karının (FAVÖK) 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 22,6 artışla 1,2 milyar TL'ye ulaştığını duyurdu.

"İstihdam, yatırım ve ihracatımızla ülkemize katma değer sağlamaya devam ediyoruz"

Büyümeyi yılın dokuz aylık döneminde de devam ettirmeyi başardıklarını belirten Ülker CEO'su Mete Buyurgan, "Toplam ciromuzu 6,7 milyar TL'ye ulaştırırken, ihracat ve yurt dışı operasyonlarımızın toplam ciro içindeki payı 190 baz puan artarak yüzde 40, toplam FAVÖK içindeki payı ise 220 baz puan artarak yüzde 49 olarak gerçekleşti. Dokuz aylık konsolide FAVÖK marjımız önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17'den yüzde 17,5'e ulaştı. Güçlü ve çevik bir şirket olarak bu zorlu ve hassas dönemde üretim, satış ve dağıtım faaliyetlerimizle tüketicilerimize ulaşmaya, istihdam, yatırım ve ihracatımızla ülkemize katma değer sağlamaya devam ediyoruz" dedi.

"Sürdürülebilir üretime odaklanmaya devam ediyoruz"

Başarılı finansal sonuçlarda, maliyet yönetimi ve faaliyet giderleri yönetiminin önemli etkisi olduğunu dile getiren Buyurgan "Türkiye'deki pazar payımızı, çok sevilen markalarımıza yatırım yaparak, pazar ağımızın ölçeğini ve erişimini genişleterek, sürekli inovasyona odaklanarak artırdık. Buna ek olarak, sürdürülebilir üretime odaklanmaya devam ederek, yerel ham madde tedarikine katkı sağlamaya devam ediyoruz. Üreticileri destekleme projemizin kalıcı temellere oturtulması adına önemli bir projeye imza attık. Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü'yle birlikte yürüttüğümüz, yerli, milli ve Türkiye'de bir ilk olan "Aliağa Bisküvilik Buğday" projesiyle, Tarım ve Orman Bakanı Sayın Dr. Bekir Pakdemirli'nin elinden aldığımız "Tarımı Geleceğe Taşıyanlar" ödülü bizi hem mutlu hem de motive etti. İlk hasadını bu yıl gerçekleştirdiğimiz Aliağa Bisküvilik Buğdayı; yüksek verimi, hastalıklara, kuraklığa ve iklim değişikliklerine dayanıklılığının yanı sıra kurak arazilerde sağladığı yüksek verimin ve daha az suya ihtiyaç duyarak ülkemizin doğal kaynaklarının korunmasına yaptığı katkılarla da öne çıkıyor. Böylece hem bisküvi endüstrisinin hem de ekmeklik un üreten sanayicilerin buğday taleplerinin karşılanmasına önemli bir katkı sağlamayı, 2023 yılında da bisküvilik buğday ihtiyacımızın yarıdan fazlasını bu buğdayla karşılamayı hedefliyoruz. Önümüzdeki yıllarda da sürdürülebilirlik projelerimizle toprağımıza ve ülkemize değer katmaya devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu. - İSTANBUL

Ülker 2020'nin ilk 9 ayında büyümesine devam etti
Ülker 2020'nin ilk 9 ayında büyümesine devam etti
Ülker 2020'nin ilk 9 ayında büyümesine devam etti

İstihdam, Yatırım, Türkiye, Buğday, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ülker 2020'nin ilk 9 ayında büyümesine devam etti - Son Dakika


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