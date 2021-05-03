Ülker, 49 çeşit ürünüyle, Ramazan Bayramı'na hazır - Son Dakika

Ülker, 49 çeşit ürünüyle, Ramazan Bayramı'na hazır

03.05.2021 11:25
Ülker, 49 çeşit ürünüyle, Ramazan Bayramı'na hazır, System.String[]

Ramazan Bayramı hazırlıklarını tamamlayan Ülker, çikolatada 20, şekerlemede 29 olmak üzere toplam 49 çeşit ürünüyle, Türkiye genelindeki satış noktaları ve online alışveriş sitelerinde yerini aldı.

Ramazan Bayramı hazırlıklarını tamamlayan Ülker, çikolatada 20, şekerlemede 29 olmak üzere toplam 49 çeşit ürünüyle, Türkiye genelindeki satış noktaları ve online alışveriş sitelerinde yerini aldı.

Ülker'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Ülker Pazarlama Üst Yöneticisi (CMO) Aslı Özen Turhan, 2020 yılında hediyelik ve ikramlık çikolatada birinciliği devam ettirdiklerini belirterek, "Pazar payımızı, ciro bazında 2,9 puan artırarak yüzde 35,6'ya ulaştırdık. Sektörümüzde her dönem, tüketici odaklı ürün inovasyonlarıyla farklılaştık. Son iki yılda çalışmalarımızı daha da artırdık. Farklı tüketim anlarına hitap edecek, pazardaki trendlere uygun ve pazara yön veren çok sayıda yeni ürün lansmanı gerçekleştirdik. Bu yenilikçi yaklaşımımızı bayram ürünlerimize de taşıdık." ifadelerini kullandı.

Turhan, bayramda Ülker Ece Trio'nun ilk kez tüketiciyle buluşacağını hatırlatarak şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ülker Ece bayrama damgasını vurmuş ürünlerimizden. Bu senenin yeniliği olan "Ülker Ece Trio'yu ilk kez tüketicilerin beğenisine sunuyoruz. Ece Trio, içeriğindeki bütün fındık, üstte beyaz, tabanda sütlü çikolatanın kakaolu kremasıyla birleşerek, üç lezzeti aynı üründe bir araya getiriyor. Ülker'in şekerlemedeki sevilen ürünü Kremini Mini bayrama özel ikramlık ambalajıyla raflara çıktı. Ayrıca bayramın klasik lezzetlerinden Ülker Çikolatin, deniz kabuğu formunda beyaz ve sütlü çikolatadan oluşan Ülker Select Çikolata, Caramio, Laviva mini ikramlıklar, şekerlemede ise geleneksel Türk lokumundan esinlenerek ilk kez bizim ürettiğimiz Lokumcuk limonlu, mandalinalı, böğürtlenli, elmalı, narlı, karpuzlu çeşitleri, Ülker Toffe Damla Sakızlı, karamelli, çilekli, limonlu ve vişneli çeşitleriyle bayram günlerine lezzet katmaya devam edecek."

İnternetten alışveriş devam edecek

İnternetten alışverişin daha yoğun kullanıldığını dile getiren Turhan, geçen sene olduğu gibi bu döneme özel, tüketicilerin uzakta yaşayan, ziyaretine gidemedikleri sevdiklerine gönderebilmesi için çikolata ve şekerleme hediyelik ürünlerin bir arada olduğu seçenekler hazırladıklarını kaydetti.

Turhan, çikolata ve şekerleme alırken ve saklama koşulları açısından tüketicilerin dikkat etmesi gereken noktalar hakkında şu bilgileri paylaştı:

"Çikolata ve şekerlemenin üretim aşamasında izlenen yöntemler büyük önem taşıyor. Tüketicilerin saklama koşulları da ürünlerin lezzeti söz konusu olduğunda bir o kadar önemli hale geliyor. İkramlık şekerlemenin 30 derecenin altında, oda şartlarında, güneş görmeyen serin ortamda saklanması gerekiyor. Çikolata ambalajı ürünün nefasetini koruması ve yeme deneyimi açısından önemli bir unsur. Ambalaj ürünü çok iyi kapatmalı ve sarmalı, hava ve ışığa maruz kalmasını engellemeli. Çikolatanın yüzeyinin parlak ve pürüzsüz olması, ağızda kolayca erimesi önemli. Çikolatada bulunan kakao yağı çok özel ve hassas kristal bir yapıya sahip, bu yüzden 18-22 derecede serin bir ortamda saklanması yeterli. Buzdolabında muhafaza edilmemelidir."

Ülker, 49 çeşit ürünüyle, Ramazan Bayramı'na hazır
Ülker, 49 çeşit ürünüyle, Ramazan Bayramı'na hazır
Ülker, 49 çeşit ürünüyle, Ramazan Bayramı'na hazır
Ülker, 49 çeşit ürünüyle, Ramazan Bayramı'na hazır
Ülker, 49 çeşit ürünüyle, Ramazan Bayramı'na hazır
Ülker, 49 çeşit ürünüyle, Ramazan Bayramı'na hazır

Ramazan Bayramı, Türkiye, Bayram, ciro, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Ülker, 49 çeşit ürünüyle, Ramazan Bayramı'na hazır - Son Dakika Ekonomi


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