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Ülker, 6. Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayımladı - Son Dakika

Ülker, 6. Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayımladı

07.09.2021 11:17
Ülker, 6. Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayımladı, System.String[]

Türkiye'nin lider gıda şirketi Ülker, 2020 yılı Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayımladı.

Türkiye'nin lider gıda şirketi Ülker, 2020 yılı Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayımladı. Ülker, 2020 yılında hayata geçirdiği operasyonel mükemmellik uygulamaları ve yaklaşık 2.000 teknik iyileştirmeyle 21,5 milyon TL, Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları sonucunda hayata geçirdiği 69 projesiyle 26,6 milyon TL tasarruf sağladı.

Kuruluşundan bu yana 'israfsız şirket' modeliyle sürdürülebilirlik çalışmalarına devam eden Türkiye'nin lider gıda şirketi Ülker, 2020 yılı ekonomik, sosyal ve çevresel faaliyetlerini içeren 6. Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayımladı. Ülker'in sürdürülebilirlik performansını ileri taşımak üzere çalışmaya devam ettiklerini dile getiren Ülker CEO'su Mete Buyurgan, yeni hedefler belirleyerek bu yolculukta atılan adımları hızlandıracaklarını söyledi.

Pandemi döneminde aralıksız üretmeye ve talebi karşılamaya devam ettiklerini belirten Buyurgan, "Dayanıklılığımızın test edildiği bu süreç, aynı zamanda iklim değişikliği ve çevresel sorunlar gibi öngörülebilir büyük risklere karşı alınması gereken önlemleri de ön plana çıkardı. Biz de şirketimizde su ve enerji tasarrufundan insan kaynağına, atık yönetimi ve gıdanın korunmasından üretim kalitesine kadar pek çok konuda projeler ürettik. 2020 yılında hayata geçirdiğimiz operasyonel mükemmellik uygulamaları ve yaklaşık 2.000 teknik iyileştirmeyle 21,5 milyon TL, 69 Ar-Ge ve inovasyon projemizi hayata geçirerek 26,6 milyon TL tasarruf sağladık. Çevre alanındaki yatırım ve harcamalarımız, önceki yıla göre yaklaşık yüzde 30 artarak 3,4 milyon TL'ye ulaştı" dedi.

Sürdürülebilirlik projelerinde yerli üreticiyi ön planda tuttuklarını anlatan Buyurgan, iklim değişikliği, hastalık ve kuraklığa dayanıklı, yüksek kaliteli, verimli, yerli ve milli Aliağa Bisküvilik Buğdayı'nın ilk hasadının gerçekleştirildiğini de aktardı.

2025'e kadar ambalajlarda yüzde 100 geri dönüşüm hedefleniyor

2014 yılında belirledikleri 10 yıllık sürdürülebilirlik hedefleri kapsamında, Ülker'de atık geri dönüşüm oranını yüzde 91'e kadar çıkarmayı başardıklarını söyleyen Buyurgan, "Sıfır atık çalışmalarımız kapsamında, kullandığımız ambalaj ve paketlerin çevresel etkisini azaltmak için, daha az ve geri dönüştürülebilir malzeme kullanımına odaklanıyoruz. Geçtiğimiz yıl 660 ton daha az kağıt ve 536 ton daha az plastik kullandık. 2025 yılına kadar ürün ambalajlarımızın yüzde 100'ünü geri dönüştürülebilir, yeniden kullanılabilir veya kompost edilebilir olması hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz" diye konuştu.

2014 yılından bu yana karbon salım artışı olmadan büyümeye devam ettiklerini hatırlatan Buyurgan, hayata geçirdikleri enerji verimliliği projeleriyle 2020 yılında toplam 7 bin 967 MWh enerji tasarrufu sağladıklarını ve bu sayede 3,2 milyon TL tasarruf gerçekleştirdiklerini de sözlerine ekledi.

Ülker üst üste üçüncü defa "İyi Yaşam Markası" seçildi

Küresel gıda kaybının ve israfının 2030 yılına kadar yüzde 50 azaltılması amacıyla Dünya Kaynak Enstitüsü'nün (WRI) başlattığı, "10x20x30" girişimine destek verdiklerini kaydeden Ülker CEO'su Mete Buyurgan, sürdürülebilirlik konusunda performanslarını her geçen yıl daha da ileriye taşıdıklarını söyledi.

Buyurgan, sözlerine şöyle devam etti: "Sürdürülebilirlik çalışmalarımızın gerek ulusal gerekse uluslararası platformlarda karşılık görmesi, doğru yolda olduğumuzun en büyük göstergesi. 2015 yılından bu yana Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi'nde yer alıyoruz. Nielsen ve Sustainable Brands İstanbul'un ortaklaşa yürüttüğü Good Life/İyi Yaşam Markaları Araştırması 2020'de üst üste üçüncü defa "İyi Yaşam Markası" seçildik. Çevresel, sosyal ve yönetişim alanlarında gösterdiğimiz yüksek performansla S&P Kurumsal Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi sonucunda The Sustainability Yearbook 2021 listesine gıda sektöründe girmeyi başaran ilk ve tek Türk şirketi olduk. Başlattığımız davranış odaklı güvenlik kültürü projeleriyle, İş Sağlığı Güvenliği performansımızı küresel kıyaslamalardaki seviyelere getirdik. İş Sağlığı Güveliği projelerimizle, British Safety Council tarafından her yıl düzenlenen International Safety Awards 2020'de ödül alan şirketlerden biri olduk."

Rakamlarla Ülker'in 2020 yılı Sürdürülebilirlik Çalışmalar

Ülker'in su azaltım oranı yüzde 35,4 oldu. Topkapı ve Gebze fabrikalarındaki yağmur suyu geri kazanım sistemleriyle 9,8 milyon litre su geri kazanıldı. Ürünler daha büyük araçlarla ve daha az yakıtla taşınarak lojistik kaynaklı karbon salımları son 5 yılda yüzde 15 azaltıldı. Silivri fabrikasında yürütülen sıfır atık çalışmalarıyla son 2 yılda atık yakma ve enerji geri dönüşümüne gönderilen atık miktarı 320 tonu geçti. Bu rakam yaklaşık 210.000 kişilik bir şehrin günlük evsel atığına denk geliyor. Ar-Ge merkezleri ve fabrikalardaki faaliyetlerin tamamı dijital bir platformda yapılabilir hale getirildi. Bu sayede, tecrübe ve teknik birikimler dijital ortamda saklanıyor, işler hızlı, daha verimli ve sürdürülebilir şekilde yönetiliyor. 'Ülker Güzel Ülkem Doğa Bize Emanet' başlığı altında doğal kaynakların korunması, su tasarrufu, enerji verimliliği, atık yönetimi, karbon ayak izinin azaltılması ve gıda israfının önlenmesi konulu video serisi yayına alındı. 5 bölümün bugüne kadar izlenme oranı Ülker Facebook ve Instagram hesaplarında 55 milyona, Youtube'da 12 milyona ulaştı. Ülker Güzel Ülkem Ormanı kapsamında, 31 bin fidanı toprakla buluşturduk. Çalışan başına ortalama 25 saat eğitim verilerek, son 2 yılda eğitim saatleri yaklaşık yüzde 20 oranında arttı. - İSTANBUL

Ülker, 6. Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayımladı
Ülker, 6. Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayımladı

Araştırma Geliştirme, Türk Lirası, Türkiye, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ülker, 6. Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayımladı - Son Dakika Ekonomi


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