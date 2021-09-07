Ülker, 6. Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayımladı

Ülker Üst Yöneticisi (CEO) Mete Buyurgan, Ülker'in sürdürülebilirlik performansını ileri taşımak üzere çalışmaya devam ettiklerini belirterek, "2020 yılında hayata geçirdiğimiz operasyonel mükemmellik uygulamaları ve yaklaşık 2 bin teknik iyileştirmeyle 21,5 milyon TL, 69 Ar-Ge ve inovasyon projemizi hayata geçirerek 26,6 milyon TL tasarruf sağladık." ifadelerini kullandı.

Ülker'den yapılan açıklamaya göre, kuruluşundan bu yana "israfsız şirket" modeliyle sürdürülebilirlik çalışmalarına devam eden Ülker, 2020 yılı ekonomik, sosyal ve çevresel faaliyetlerini içeren 6. Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayımladı.

Ülker'in su azaltım oranı yüzde 35,4 oldu. Topkapı ve Gebze fabrikalarındaki yağmur suyu geri kazanım sistemleriyle 9,8 milyon litre su geri kazanıldı. Ürünler daha büyük araçlarla ve daha az yakıtla taşınarak lojistik kaynaklı karbon salımları son 5 yılda yüzde 15 azaltıldı.

Silivri fabrikasında yürütülen sıfır atık çalışmalarıyla son 2 yılda atık yakma ve enerji geri dönüşümüne gönderilen atık miktarı 320 tonu geçti. Bu rakam yaklaşık 210 bin kişilik bir şehrin günlük evsel atığına denk geliyor. Ar-Ge merkezleri ve fabrikalardaki faaliyetlerin tamamı dijital bir platformda yapılabilir hale getirildi. Bu sayede, tecrübe ve teknik birikimler dijital ortamda saklanıyor, işler hızlı, daha verimli ve sürdürülebilir şekilde yönetiliyor.

"Ülker Güzel Ülkem Doğa Bize Emanet" başlığı altında doğal kaynakların korunması, su tasarrufu, enerji verimliliği, atık yönetimi, karbon ayak izinin azaltılması ve gıda israfının önlenmesi konulu video serisi yayına alındı. 5 bölümün bugüne kadar izlenme oranı Ülker Facebook ve Instagram hesaplarında 55 milyona, Youtube'da 12 milyona ulaştı. Ülker Güzel Ülkem Ormanı kapsamında, 31 bin fidan toprakla buluştu.Çalışan başına ortalama 25 saat eğitim verilerek, son 2 yılda eğitim saatleri yaklaşık yüzde 20 arttı.

2025'e kadar ambalajlarda yüzde 100 geri dönüşüm hedefleniyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ülker Üst Yöneticisi (CEO) Mete Buyurgan, Ülker'in sürdürülebilirlik performansını ileri taşımak üzere çalışmaya devam ettiklerini, yeni hedeflerle bu yolculukta atılan adımları hızlandıracaklarını belirtti.

Salgın döneminde aralıksız üretmeye ve talebi karşılamaya devam ettiklerini bildiren Buyurgan, şunları kaydetti:

"Dayanıklılığımızın test edildiği bu süreç, aynı zamanda iklim değişikliği ve çevresel sorunlar gibi öngörülebilir büyük risklere karşı alınması gereken önlemleri de ön plana çıkardı. Biz de şirketimizde su ve enerji tasarrufundan insan kaynağına, atık yönetimi ve gıdanın korunmasından üretim kalitesine kadar pek çok konuda projeler ürettik. 2020 yılında hayata geçirdiğimiz operasyonel mükemmellik uygulamaları ve yaklaşık 2 bin teknik iyileştirmeyle 21,5 milyon TL, 69 Ar-Ge ve inovasyon projemizi hayata geçirerek 26,6 milyon TL tasarruf sağladık. Çevre alanındaki yatırım ve harcamalarımız, önceki yıla göre yaklaşık yüzde 30 artarak 3,4 milyon TL'ye ulaştı."

Buyurgan, sürdürülebilirlik projelerinde yerli üreticiyi ön planda tuttuklarının altını çizdi. İklim değişikliği, hastalık ve kuraklığa dayanıklı, yüksek kaliteli, verimli, yerli ve milli Aliağa Bisküvilik Buğdayı'nın ilk hasadının gerçekleştirildiğini belirten Buyurgan, 2014 yılında belirledikleri 10 yıllık sürdürülebilirlik hedefleri kapsamında, Ülker'de atık geri dönüşüm oranını yüzde 91'e kadar çıkarmayı başardıklarını aktardı.

Sıfır atık çalışmaları kapsamında, kullandıkları ambalaj ve paketlerin çevresel etkisini azaltmak için, daha az ve geri dönüştürülebilir malzeme kullanımına odaklandıklarını vurgulayan Buyurgan, "Geçtiğimiz yıl 660 ton daha az kağıt ve 536 ton daha az plastik kullandık. 2025 yılına kadar ürün ambalajlarımızın yüzde 100'ünü geri dönüştürülebilir, yeniden kullanılabilir veya kompost edilebilir olması hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Buyurgan, 2014 yılından bu yana karbon salım artışı olmadan büyümeye devam ettiklerini belirterek, hayata geçirdikleri enerji verimliliği projeleriyle 2020 yılında toplam 7 bin 967 MWh enerji tasarrufu sağladıklarını ve bu sayede 3,2 milyon TL tasarruf gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Ülker üst üste üçüncü defa "İyi Yaşam Markası" seçildi

Mete Buyurgan, küresel gıda kaybının ve israfının 2030 yılına kadar yüzde 50 azaltılması amacıyla Dünya Kaynak Enstitüsü'nün (WRI) başlattığı, "10x20x30" girişimine destek verdiklerini belirtti.

Sürdürülebilirlik konusunda performanslarını her geçen yıl daha da ileriye taşıdıklarını ifade eden Buyurgan, Ülker'in üst üste üçüncü defa "İyi Yaşam Markası" seçildiğini hatırlattı.

Buryurgan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sürdürülebilirlik çalışmalarımızın gerek ulusal gerekse uluslararası platformlarda karşılık görmesi, doğru yolda olduğumuzun en büyük göstergesi. 2015 yılından bu yana Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi'nde yer alıyoruz. Nielsen ve Sustainable Brands İstanbul'un ortaklaşa yürüttüğü Good Life/İyi Yaşam Markaları Araştırması 2020'de üst üste üçüncü defa 'İyi Yaşam Markası' seçildik. Çevresel, sosyal ve yönetişim alanlarında gösterdiğimiz yüksek performansla S&P Kurumsal Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi sonucunda The Sustainability Yearbook 2021 listesine gıda sektöründe girmeyi başaran ilk ve tek Türk şirketi olduk. Başlattığımız davranış odaklı güvenlik kültürü projeleriyle, İş Sağlığı Güvenliği performansımızı küresel kıyaslamalardaki seviyelere getirdik. İş Sağlığı Güveliği projelerimizle, British Safety Council tarafından her yıl düzenlenen International Safety Awards 2020'de ödül alan şirketlerden biri olduk."