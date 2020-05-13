Ülker, bayram ürünleriyle tüm satış noktaları ve online alışveriş sitelerinde - Son Dakika
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Ülker, bayram ürünleriyle tüm satış noktaları ve online alışveriş sitelerinde

7 saat önce

Ülker, Ramazan Bayramı hazırlıklarını tamamladı.

Ülker, bayram ürünleriyle tüm satış noktaları ve online alışveriş sitelerinde, System.String[]

Ülker, Ramazan Bayramı hazırlıklarını tamamladı. "Bu bayram ayrı da olsak, aynı duygularla yine kalp kalbeyiz" temalı iletişimiyle geleneksel bayram duygusuna vurgu yapacak olan Ülker, çikolata ve şekerlemede 52 çeşit ürünüyle hem tüm satış noktalarında hem de online alışveriş sitelerinde yerini aldı.


Ülker, gerek hediyelik ve ikramlık çikolata ve şekerleme ürünleri gerekse satış noktalarındaki çalışmalarıyla Ramazan Bayramı için hazırlıklarını tamamladı. 52 çeşit çikolata ve şekerleme ürünüyle raflarda ve online alışveriş sitelerinde yerini aldı.


Bu sene içinde bulunduğumuz durum sebebiyle Ramazan Bayramı'na farklı şekilde hazırlandıklarına dikkat çeken Ülker Türkiye CMO'su Aslı Özen Turhan çalışmalarla ilgili, "Sektörün lider şirketi olarak bu sene de üretim, pazarlama ve satış ekiplerimiz başta olmak üzere her birimimiz üzerine düşen sorumluluk ve özenle hazırlık sürecini yürüttük. Hediyelik ve ikramlık ürünlerimizi tüm satış noktalarıyla beraber online alışveriş sitelerine özel farklı konsept paketlerle tüketicilerimize sunmak için çalışmalarımızı tamamladık.Ülker Ece ve Ülker Çikolatin gibi bayramların vazgeçilmezleri ve klasikleri arasında yer alan ürünlerimizin yanı sıra, çikolatada bu yılın yeniliği, dışı sütlü ve beyaz, içi lezzetli fındık kremasıyla dolu, deniz kabuğu formunda çikolataları ve şık hediyelik kutusuyla "Ülker Select Çikolata" olacak" dedi.


İkonik çikolatalar mini boylarıyla tüketicilerle buluşuyor


Ülker'in sevilen atıştırmalık çikolata ürünleri "Caramio", "Laviva", "Metro" ve "Ülker Çikolatalı Gofret" ise bu bayram döneminde mini boylarıyla ilk defa tüketicilerle buluşacağını aktaran Turhan, "Şekerleme tarafında da klasikler arasına giren geleneksel Türk lokumundan esinlenerek ilk defa bizim ürettiğimiz "Ülker Lokumcuk" ve geniş bir tüketicisi kitlesi bulunan "Ülker Toffe Damla Sakızlı" ürünlerimiz bu bayramın da sevilen lezzetlerinden olacak" ifadelerini kullandı.


Bu bayram ayrı da olsak aynı duygularla yine kalp kalbeyiz


Turhan, bu bayramın ruhuna uygun, "Bu bayram ayrı da olsak aynı duygularla yine kalp kalbeyiz" temalı bir iletişim hazırladıklarını kaydederek, "Bu iletişimimizle araya sosyal mesafeler girse de bu bayram da gönüllerimizin bir olacağına, lezzetli Ülker hediyelik ve ikramlıklarımızla bayrama tat katacağımıza inanıyoruz" dedi.


İnternetten alışverişe yönelik kampanyalar


İnternetten alışverişin daha yoğun kullanıldığı bu döneme özel bir yaklaşım sergilediklerini dile getiren Turhan, tüketicilerin uzakta yaşayan ya da ziyaretlerine gidemedikleri sevdiklerine bayramda gönderebilmeleri için çikolata ve şekerleme hediyelik ürünlerine yönelik çalışmalar yapıldığını söyledi.


"Tartışmasız lideriz"


Turhan, 2019 bayram dönemine yönelik sektör ve Ülker'in pazardaki büyüklüğüyle ilgili ise şu değerlendirmeyi yaptı:


"Ülker 2019'da toplam hediyelik ve ikramlık çikolata pazarında ciro bazında yüzde 33, ton bazında yüzde 30,2 pazar payına ulaştı ve atıştırmalık pazarı liderliğinin yanı sıra bayramın da tartışmasız 1 numarası olmaya devam etti. Çikolata ve şekerlemedeki uzmanlığımıza, üretimde entegrasyona, yüksek kalite standartlarına, tüketici odaklı inovasyon ve iletişime verdiğimiz önem bu liderlik başarısına büyük katkı sağladı. Türkiye'de kakao çekirdeğinden paketlemeye kadar entegre üretim sürecinin tamamına hakim en büyük markayız. Bu bizim her zaman en kaliteli çikolatayı üretmedeki en büyük gücümüz. Üretim hatlarımızdaki makineler bir zincirin halkaları gibi birbirine otomasyonla bağlı, bu noktada modern teknolojiyi kullanarak üstün hijyen ve kalite standartlarında üretim yapmaktayız. Yüksek hızlı ambalaj makinelerinde ambalajlanan ürünlerimizi el değmeden, otomatik robotlarla kutulayarak piyasaya sunuyoruz."


Son olarak İkramlık çikolata ve şekerleme pazarını da değerlendiren Turhan, Ülker'in katkısını ise şu sözlerle ifade etti: "Geçtiğimiz yıl toplam ikramlık çikolata ve şekerleme pazarı 42 bin ton ve 1 milyar TL'lik büyüklüğe ulaştı. Hediyelik ve ikramlık çikolata pazarı tonajda yüzde 16 büyüdü. Bu büyümenin 6 puanlık bölümü Ülker'den geldi. Böylece büyümeye en fazla katkı sağlayan marka olduk." - İSTANBUL

Ramazan Bayramı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.05.2020 01:35 Kaynak: İHA


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