Son Dakika Haberleri: Ülker Bisküvi, ortağı G. New Inc'e sermaye avansı gönderecek
Son Dakika Güncel Haber

Ülker Bisküvi, ortağı G. New Inc'e sermaye avansı gönderecek

18 dakika önce

Ülker Bisküvi Sanayi, yüzde 12,2 oranında ortağı olduğu G.New Inc'e yeni iş modelinde yapılacak olan yatırımlarda kullanılmak üzere 60 milyon bedele kadar sermaye avansı gönderilmesine karar verildiğini duyurdu.

Ülker Bisküvi, ortağı G. New Inc'e sermaye avansı gönderecek, System.String[]
Ülker Bisküvi Sanayi, yüzde 12,2 oranında ortağı olduğu G.New Inc'e yeni iş modelinde yapılacak olan yatırımlarda kullanılmak üzere 60 milyon bedele kadar sermaye avansı gönderilmesine karar verildiğini duyurdu.
Ülker Bisküvi Sanayi tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, bugün yapılan yönetim kurulu toplantısında alınan karara göre, şirketin yüzde 12,2 oranında ortağı olduğu G.New Inc'te sermaye artışı yapılmasına ilişkin Yıldız Holding AŞ ile görüşmelerin başlatılmasına ve G. New Inc'in yeni iş modelinde yapılacak olan yatırımlarda kullanılmak üzere 60 milyon dolar bedele kadar sermaye avansı gönderilmesine karar verildiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 06:37 Kaynak: AA
Kamuyu Aydınlatma Platformu, Ülker Bisküvi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Suriyelilere plaj yasağı kararı reddedildi Tazminatları geri istenen 70 işçinin işten çıkartıldığı iddiası Motorunda kuşun yuva yaptığı kamyon seferden çekildi Son Dakika! Üsküdar'da 5 katlı bir binada çıkan yangın sonrası patlama meydana geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.7.2019 18:56:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ülker Bisküvi, ortağı G. New Inc'e sermaye avansı gönderecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]