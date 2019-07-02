Ülker Bisküvi, ortağı G. New Inc'e sermaye avansı gönderecek
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Ülker Bisküvi Sanayi, yüzde 12,2 oranında ortağı olduğu G.New Inc'e yeni iş modelinde yapılacak olan yatırımlarda kullanılmak üzere 60 milyon bedele kadar sermaye avansı gönderilmesine karar verildiğini duyurdu.
Ülker Bisküvi
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 06:37 Kaynak: AA
Sanayi, yüzde 12,2 oranında ortağı olduğu G.New Inc'e yeni iş modelinde yapılacak olan yatırımlarda kullanılmak üzere 60 milyon bedele kadar sermaye avansı gönderilmesine karar verildiğini duyurdu.
Ülker Bisküvi Sanayi tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu
'nda (KAP) yapılan açıklamada, bugün yapılan yönetim kurulu toplantısında alınan karara göre, şirketin yüzde 12,2 oranında ortağı olduğu G.New Inc'te sermaye artışı yapılmasına ilişkin Yıldız Holding
AŞ ile görüşmelerin başlatılmasına ve G. New Inc'in yeni iş modelinde yapılacak olan yatırımlarda kullanılmak üzere 60 milyon dolar bedele kadar sermaye avansı gönderilmesine karar verildiği bildirildi.
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