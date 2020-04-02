Ülker Bisküvi, uluslararası bankalarla yaklaşık 455 milyon dolarlık kredi anlaşması imzaladı - Son Dakika

Ülker Bisküvi, toplam 7 uluslararası banka ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (EBRD) katılımıyla 3 yıl vadeli, 6 ayda bir faiz ödemeli toplam 455 milyon dolarlık kredi anlaşması imzaladı.

Ülker Bisküvi'den yapılan açıklamaya göre, kredi anlaşmasında, Bank of America global koordinatör ve yetkilendirilmiş lider eş düzenleyici, Coöperatieve Rabo Bank UA ile Emirates NBD Bank Capital Limited de yetkilendirilmiş lider eş düzenleyici olarak yer aldı.

Toplam 455 milyon dolarlık kredi sözleşmesi, 110 milyon dolar ve 244 milyon avroluk sendikasyon dilimlerinden ve EBRD'yle yapılan 75 milyon avroluk kredi anlaşmasından oluşuyor.

Ülker Bisküvi, imzaladığı bu iki kredi anlaşmasıyla sağladığı yaklaşık 455 milyon dolar ile nisan ayı içerisinde vadesi dolacak 375 milyon dolarlık sendikasyon kredisini kapatmayı, kalan kısmını ise stratejik yatırım projelerinde kullanmayı planlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ülker Bisküvi Üst Yöneticisi (CEO) Mete Buyurgan, dünya ve Türkiye'nin hassas ve zor bir dönemden geçtiğini belirterek, "Ülker Bisküvi olarak sağlam bilançomuzla faaliyet gösterdiğimiz pazarlardaki güçlü konumumuzu sürdürürken, bu dönemde de ülkemiz ve halkımız için aralıksız üretmeye devam ediyoruz. Dünyadaki zorlu ekonomik şartlara rağmen şirketimizin uluslararası bankaların katılımıyla uzun vadeli finansman sağlaması her zamankinden daha da fazla önem taşıyor. Bu anlaşmalar, uluslararası bankaların ülkemize ve şirketimize güveninin bir göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Ülker Bisküvi Mali İşler Direktörü (CFO) Cenker Uçan ise 250 milyon dolarlık finansman hedefiyle yola çıktıklarını, yaklaşık 2 katı taleple toplam 455 milyon dolara ulaşmalarının büyük bir başarı olduğunu aktardı.

Yaptıkları iki kredi anlaşmasının 3 yıl vadeli, 6 ayda bir faiz ödemeli olduğunu vurgulayan Uçan, "Global piyasaların içinde bulunduğu bu hassas dönemde bize güvenen uluslararası bankalara teşekkür ederiz." değerlendirmesini yaptı.