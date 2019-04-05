Son Dakika Haberleri: Ülker Bu Yıl da "İyi Yaşam Markası" Seçildi

Ülker Bu Yıl da "İyi Yaşam Markası" Seçildi

1 saat önce

Ülker, Nielsen ve Sustainable Brands Istanbul iş birliğiyle gerçekleştirdiği "Good Life/İyi Yaşam Araştırması"na göre, bu yıl "iyi yaşam markası" seçildi.

Ülker Bu Yıl da
Ülker, Nielsen ve Sustainable Brands Istanbul iş birliğiyle gerçekleştirdiği "Good Life/İyi Yaşam Araştırması"na göre, bu yıl "iyi yaşam markası" seçildi.

Ülker'den yapılan açıklamaya göre, Ülker tüketicilerin yaşam tarzına, tüketim alışkanlıklarına, iyi yaşamı yeniden tanımlayan ve şekillendiren değerlerine odaklanan "Good Life/İyi Yaşam Araştırması"na göre, gıda sektöründe üst üste ikinci kez "iyi yaşam markası" seçildi.





Araştırma şirketi Nielsen ve Sustainable Brands Istanbul işbirliğiyle gerçekleştirilen araştırmada tüketiciler için iyi bir yaşamın ne anlama geldiğini tespit edip, yaşamlarındaki bu yeni hedeflere ulaşma sürecinde markaların kendilerine nasıl destek verdiğiyle ilgili düşünceleri ortaya konuyor.


Açıklamada Sustainable Brands Istanbul etkinliği kapsamında düzenlenen ödül törenindeki konuşmasına yer verilen Ülker Pazarlama Lideri Aslı Özen Turhan, Ülker'in tüketicisiyle uzun soluklu, güçlü duygusal bağa dayanan bir ilişkisi olduğunu kaydetti.

Turhan tüketicilerin Ülker'i çocukluklarının bir parçası olarak gördüğünü belirterek şunları kaydetti:

"Ürünlerimizin kalitesi, değişmeyen lezzeti, güvenilir olması, yenilikçilik anlayışı, müşteri memnuniyeti, geniş ürün yelpazesi ve ait olduğu topluma karşı duyduğumuz sorumluluk, tüketicimizin gözünde bizi en sevilen marka yapıyor.

Hem ürün geliştirme sürecinde hem de ürünün rafa çıkmasından sonra tüketicilerden alınan geri bildirimleri yakından takip ediyor ve öğrendiklerimizle markalarımıza değer katmaya devam ediyoruz. Bu ödülü üst üste ikinci kez kazanmanın mutluluğunu yaşıyor, tüketicilerimize çok teşekkür ediyoruz, onları mutlu etmek, iyi yaşama ulaştıran marka olmaya devam etmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 12:55 Kaynak: AA

İstanbul, Ekonomi
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