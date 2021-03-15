Ülker CEO'su Mete Buyurgan: "Sürdürülebilirlik hedeflerimiz uzun vadeli" - Son Dakika

Ülker CEO'su Mete Buyurgan: "Sürdürülebilirlik hedeflerimiz uzun vadeli"

15.03.2021 12:15
Ülker CEO'su Mete Buyurgan:

Ülker, "Güzel Ülkem Doğa Bize Emanet" başlığı altında doğal kaynakların korunması, su tasarrufu, enerji verimliliği, atık yönetimi, karbon ayak izinin azaltılması ve gıda israfının önlenmesi video serisiyle sürdürülebilirlik konusunda farkındalığı artırmayı hedefliyor.

Ülker, "Güzel Ülkem Doğa Bize Emanet" başlığı altında doğal kaynakların korunması, su tasarrufu, enerji verimliliği, atık yönetimi, karbon ayak izinin azaltılması ve gıda israfının önlenmesi video serisiyle sürdürülebilirlik konusunda farkındalığı artırmayı hedefliyor.

İsrafsız şirket modeliyle uzun vadeli hedeflerle sürdürülebilirlik çalışmalarını yürüten Ülker, bu alanda yaptıklarını anlatan ve tüketicilerin neler yaparak kaynakların korunmasına destek verebileceğini öneren altı bölümden oluşan video serisi hazırladı. Sosyal medya kanallarından gösterilen videolar sürdürülebilirlik konusunda farkındalığı artırmayı amaçlıyor. Dünya dalış rekortmeni Şahika Ercümen'in anlatımıyla Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde çekilen "Güzel Ülkem Doğa Bize Emanet" başlıklı video serisinde Ülker yetkililerinin ve uzmanların görüşlerine de yer verildi.

"Sürdürülebilirlik hedeflerimiz uzun vadeli"

Ülker'in kuruluşundan bu yana israfsız şirket modeliyle çalışmalarına devam ettiğini belirten Ülker CEO'su Mete Buyurgan doğal kaynakların korunması, su tasarrufu, enerji verimliliği, atık yönetimi, karbon ayak izi, gıda israfının önlenmesi konularında şirketin yaptığı çalışmaları ve tüketicilerin yapabileceklerini anlatan video serisiyle farkındalığı artırmayı hedeflediklerini söyledi.

2015 yılından bu yana Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi'nde, 2016 yılından beri küresel sürdürülebilirlik endeksi FTSE4Good Gelişmekte olan Piyasalar Endeksi'nde yer aldıklarını, üç yıldır üst üste "İyi yaşam markası" seçildiklerini dile getiren Buyurgan, Ülker'in sürdürülebilirlik çalışmalarıyla ilgili şu örnekleri aktardı:

"Ülkemiz sahip olduğu doğal kaynaklarıyla büyük bir zenginliğe sahip. Bizler bu zenginliği gelecek kuşaklara aktarmak için geliştirdiğimiz projeleri sadece çevreyle sınırlı tutmuyoruz. Çevre, değer zinciri, inovasyon, çalışanlar, toplumsal sorumluluk ve liderlik başlıkları altında belirlediğimiz uzun vadeli hedefler doğrultusunda çalışıyoruz. 2014 yılından bu yana karbon salım artışı olmadan büyüyoruz. İlk seferde hedeflenen kalitede üretiyor ve kayıpları kaynağında önlemeyi amaçlıyoruz. Sıfır atık hedefiyle çalışırken, 2019 yılında toplam atıklarımızın yüzde 91'ini geri dönüştürdük. Ham maddelerin yüzde 98,9'unu bitmiş ürüne çevirme oranına ulaştık. Gıda sektöründe bu oranın dünya genelinde en iyiler arasında olduğunu görüyoruz. Yaklaşık bin 500 hanenin yıllık elektrik tüketimine denk gelen 2 bin 502 MWh'lik enerji tasarrufu sağladık. Birim üretim başına su tüketimimizi yüzde 31,2 azalttık, böylece 2024 hedefimiz olan yüzde 30'un üzerine çıktık. Bu rakam aynı zamanda 3,2 milyon nüfuslu bir ilin günlük su tüketimine eş değer. 2014 yılından bu yana dağıtım ağındaki sürekli iyileştirmelerle 2,2 milyon km daha az yol kat ettik. Sürdürülebilirlik alanında yaptığımız çalışmalar uluslararası platformlarda da takdir görüyor. Derecelendirme kuruluşu S&P Global tarafından hazırlanan, sektörlerinde çevre, sosyal ve yönetişim performansları en iyi şirketlerin listelendiği Kurumsal Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi/The Sustainability Yearbook 2021'de yer almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Dünya genelinde, 61 sektörde 7 bin şirketin değerlendirildiği listede ilk 631 şirket arasında yer aldık. Gıda ürünleri/food products kategorisindeki global 20 şirket arasındaki ilk ve tek Türk şirketi olduk" dedi.

"Basit önlemlerle doğal kaynaklarımızı koruyabiliriz"

Uzman ve Ülker yetkililerinden oluşan konuklarıyla videoların sözcülüğünü üstlenen dünya dalış rekortmeni Şahika Ercümen izleyenleri Erzincan, Antalya, İzmir ve Kırklareli'ndeki doğal güzelliklerin yolculuğuna çıkarıyor. Doğal kaynakları korumanının aslında sevilen birçok şeyin korunması anlamına geldiğini hatırlatan Şahika Ercümen, konuklarıyla birlikte çarpıcı bilgiler eşliğinde "Önce biz fark edeceğiz, sonra çevremize fark ettireceğiz" diyerek izleyenleri videoları paylaşmaya ve farkındalığı artırmak için bireysel olarak da harekete geçmeye davet ediyor.

Ercümen, "Su tüketimini nasıl azaltırız, akıllı enerji kullanımıyla nasıl tasarruf ederiz, doğaya bıraktığımız atıkları azaltarak sıfır atığa nasıl ulaşırız, dünyaya bıraktığımız karbon ayak izini nasıl düşürürüz, gıda israfını nasıl azaltabiliriz?" gibi soruların cevaplarını, alınabilecek önlemleri ve ipuçlarını izleyenlere aktarıyor. - İSTANBUL

Ülker CEO'su Mete Buyurgan: Sürdürülebilirlik hedeflerimiz uzun vadeli
Ülker CEO'su Mete Buyurgan: Sürdürülebilirlik hedeflerimiz uzun vadeli
Ülker CEO'su Mete Buyurgan: Sürdürülebilirlik hedeflerimiz uzun vadeli

Şahika Ercümen, Ülker Güzel, Karbon, Enerji, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ülker CEO'su Mete Buyurgan: 'Sürdürülebilirlik hedeflerimiz uzun vadeli' - Son Dakika


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