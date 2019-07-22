Ülker'den 'Sıfır Kayıp' ile 16,5 milyon TL tasarruf

Geçen yıl yapılan iyileştirme ve verimlilik çalışmalarıyla 16,5 milyon TL tasarruf gerçekleştiren Ülker, 2024 sürdürülebilirlik hedefleri kapsamında 2014'ten beri karbon salım artışı olmadan büyüyor.

Geçen yıl yapılan iyileştirme ve verimlilik çalışmalarıyla 16,5 milyon TL tasarruf gerçekleştiren Ülker, 2024 sürdürülebilirlik hedefleri kapsamında 2014'ten beri karbon salım artışı olmadan büyüyor.

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