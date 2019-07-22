Son Dakika Haberleri: Ülker'den 'Sıfır Kayıp' ile 16,5 milyon TL tasarruf
Son Dakika Ekonomi Haber

Ülker'den 'Sıfır Kayıp' ile 16,5 milyon TL tasarruf

31 dakika önce

Geçen yıl yapılan iyileştirme ve verimlilik çalışmalarıyla 16,5 milyon TL tasarruf gerçekleştiren Ülker, 2024 sürdürülebilirlik hedefleri kapsamında 2014'ten beri karbon salım artışı olmadan büyüyor.

Ülker'den 'Sıfır Kayıp' ile 16,5 milyon TL tasarruf, System.String[]
Geçen yıl yapılan iyileştirme ve verimlilik çalışmalarıyla 16,5 milyon TL tasarruf gerçekleştiren Ülker, 2024 sürdürülebilirlik hedefleri kapsamında 2014'ten beri karbon salım artışı olmadan büyüyor.
Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 02:32 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Belediye kendisine suç duyurusunda bulundu TMSF, Adularya Enerjiyi 1,1 milyar TL muhammen bedelle yeniden satışa çıkardı Benzinin ardından motorine de indirim geliyor 150 yıllık rüya projede sona yaklaşıldı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.7.2019 15:04:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ülker'den 'Sıfır Kayıp' ile 16,5 milyon TL tasarruf
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]