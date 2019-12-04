Son Dakika Haberleri: Ülker'den Suriye'de ihtiyaç sahibi ailelere bin 200 koli gıda desteği
Son Dakika Güncel Ülker'den Suriye'de ihtiyaç sahibi ailelere bin 200 koli gıda desteği - Son Dakika

Ülker'den Suriye'de ihtiyaç sahibi ailelere bin 200 koli gıda desteği

7 saat önce

Deniz Feneri Başkanı Mehmet Cengiz'in kış şartlarına artan ihtiyaca dikkat çekerek, iş dünyasını yardıma çağırmasının ardından harekete geçen Ülker, "Mutlu Et Mutlu Ol" günü vesilesiyle Suriye'nin Azez bölgesi, Harameyn ve Ehli Şam kamplarında ihtiyaç sahibi ailelere bin 200 koli gıda...

Ülker'den Suriye'de ihtiyaç sahibi ailelere bin 200 koli gıda desteği, System.String[]

Deniz Feneri Başkanı Mehmet Cengiz'in kış şartlarına artan ihtiyaca dikkat çekerek, iş dünyasını yardıma çağırmasının ardından harekete geçen Ülker, "Mutlu Et Mutlu Ol" günü vesilesiyle Suriye'nin Azez bölgesi, Harameyn ve Ehli Şam kamplarında ihtiyaç sahibi ailelere bin 200 koli gıda desteği sağladı.


Deniz Feneri Başkanı Mehmet Cengiz, kış şartlarına artan ihtiyaca dikkat çekerek, iş dünyasını yardım çağrısında bulundu. Çağrının ardından Ülker tarafından başlatılan Mutlu Et Mutlu Ol günü vesilesiyle Suriye'nin Azez bölgesi, Harameyn ve Ehli Şam kamplarında ihtiyaç sahibi ailelere bin 200 koli gıda dağıtıldı. Ülker grubunun desteği ve Deniz Feneri aracılığıyla bugüne kadar 600 bin koli gıda ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığı belirtildi.


"Milyonlarca mültecinin en temel insani ihtiyaçlarını hep beraber karşıladık"


Yapılan yardımların insanlık onurunu korumanın yanı sıra, Türkiye'nin güvenliği için de ne kadar önemli olduğuna vurgu yapan Deniz Feneri Genel Başkanı Mehmet Cengiz, "Milyonlarca mültecinin en temel insani ihtiyaçlarını hep beraber karşıladık. Yapılan yardımlarla insanların yüzünü güldürdük. Bunun son örneğini derneğimize gıda bağış yaparak kadınları ve çocukları mutlu eden Ülker ailesi oldu. Sağ olsun Murat Ülker, diğer pek çok sivil toplum kurumuna destek olduğu gibi; yıllardır 2 bin yetime 12 ay boyunca 100 lira harçlık veriyor. Bugüne kadar da derneğimiz aracılığıyla 600 bin koli gıdayı ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. Bu defa da Ülker'in Mutlu Et Mutlu Ol günü vesilesiyle Suriye'nin Azez bölgesi, Harameyn ve Ehli Şam kamplarında ihtiyaç sahibi ailelere bin 200 koli gıdayı onlar adına dağıttık" dedi. - İSTANBUL

Deniz Feneri Yardımlaşma Ve Dayanışma Derneği, Suriye, Azez, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 01:17 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dörtlü Suriye Zirvesi sonrası açıklama: İdlib dahil sivillere saldırının durması için uzlaşıldı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan NATO Zirvesi açıklaması: Müttefiklerimiz Türkiye'yi desteklemeli Şehit askerin peşinden hastaneye kadar giden köpek herkesi duygulandırdı Son dakika: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ceren Özdemir cinayetine müdahil oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2019 20:17:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ülker'den Suriye'de ihtiyaç sahibi ailelere bin 200 koli gıda desteği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]