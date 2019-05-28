Son Dakika Haberleri: Ülker'den Ülker Ece çikolata ve Ülker Lokumcuk

Ülker'den Ülker Ece çikolata ve Ülker Lokumcuk

2 saat önce

Ülker, Ramazan Bayramı için hazırlıklarını tamamladı.

Ülker'den Ülker Ece çikolata ve Ülker Lokumcuk, System.String[]
Ülker, Ramazan Bayramı için hazırlıklarını tamamladı.
Ülker'den yapılan açıklamaya göre, bayramların en çok tercih edilen lezzetlerinden Ülker Ece çikolata ve Ülker Lokumcuk sohbetlere ayrı bir renk katmak için raflardaki yerini aldı.
Ülker'in hediyelik çikolatalar portföyünün lider ürünü Ece Çikolata, içerisindeki bütün fındık ve yumuşak fındık kremasıyla tercih edilen bir ürün olurken, hediyelik, şeffaf kutu ve poşet ambalaj çeşitleriyle tüketicileriyle buluşmayı bekliyor.
Ülker'in zengin şekerleme portföyünde öne çıkan ürünlerden biri olan Ülker Lokumcuk ise lokuma benzeyen yumuşak dokusu, taze meyve tatları, rengarenk ambalajlarıyla bayramda misafirler için hem şık hem de lezzetli bir alternatif olacak.
Ülker, bu bayramda da sevdiklerini mutlu etmek, bayram sohbetlerine lezzet katmak isteyenlerin yanında olacak.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 09:16 Kaynak: AA
Ramazan Bayramı, Güncel
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